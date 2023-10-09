重申「該被查的是郭璽」　馬文君：我支持潛艦國造、沒對不起國人

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馬文君則在南投召開記者會，並在臉書全程直播，她指控民進黨配合側翼粉專，半個月來對她鋪天蓋地攻擊，引用的所有說法都是郭璽一個人的，郭璽不僅信口開河、說法反覆，且至今提不出證據。對於韓國已有3人被捕，馬文君認為3人身份、被起訴理由應該公諸於世，她願意出面作證。至於吳崢與李正皓今天的動作「若有必要也會告他們誣告」。
馬文君說，她交付檢舉的音檔內容都和郭璽、廠商相關，郭璽結合韓國人詐欺國防部、一年多前她交給國防部、調查局，並透過外交部轉達駐韓代表處，「若國家受騙，會淪為國際性醜聞，難道我身為立法委員，要坐視國家被詐欺嗎？」
馬文君說，郭璽當時身為海軍顧問，私下卻掌握大量國防機密，音檔對話內容包括艦國造專案召集人黃曙光何時要卸任參謀總長轉任國安會、未來可能接國防部長等，以及海龍海虎兩艦的極機密延售案時程與預算規模，他都瞭若指掌，「更扯的是，他大言不慚吃定海軍，指後續造艦合約20年、140億元預算，『到時候都是我們的錢』，是誰洩密給他？他又洩密給誰？誰是他的靠山？」
馬文君強調，音檔中郭璽講「到時候都是我們的錢」，這些「我們」是誰，才是需要追查的重點。還有他自己承認，找來造原型艦的GL顧問公司是「詐騙集團」，SI公司「拿錢不辦事」，並要求韓籍顧問造假學經歷，欺騙台船與海軍，同時簽「陰陽合約」，自己一年多前就已檢舉，檢調為何至今不查？
馬文君澄清，她全家沒有去上海旅遊，當年郭璽還是軍火商人，在上海的展覽活動有攤位，以招待旅遊的說法想邀請他們去攤位參觀，但沒成功，她和國會同仁一起到上海三天兩夜，17萬多的費用是自己付的。
至於民進黨立委林俊憲說她開機密會議進進出出、抄抄寫寫、狂打電話，她質疑林俊憲沒在現場，竟有辦法繪聲繪影？事實上會議現場就是一長排公文夾，根本無法仔細閱讀，更不可能有抄寫的動作，電話也早被收起來。
馬文君批評口無遮攔的黃曙光是始作俑者，她強調所有國防自主事務只要對國家有利，就該回歸專業做判斷，她一直支持國造潛艦，但以往台灣沒造過潛艦，一開始大家都不懂，加上原型艦預算高達530億，立委職責就是在國家花人民納稅錢時好好把關，她期待國家有好的武器裝備、把錢用在刀口上，因此要求釐清有無能力做潛艦？是否有不法勾串？「我老實正當監督國家預算，做這些錯了嗎？」