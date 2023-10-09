2023新竹縣全國電競大賽　今正式點燃戰火

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在校園聯賽二連霸且兵多將廣的隊伍「黎明企鵝」，此次派出2支隊伍「黎明企鵝」、「LIT黎明企鵝」分別出戰。「黎明企鵝」由前MAD中路「Borbor」與校園聯賽的原班一隊陣容掛帥，「LIT黎明企鵝」則由初代DCG的3名選手魔龍路 「Han」、凱撒路「Fongliu」以及中路的段聿「Wairth」為班底。
隊伍「VNU萬能雄獅」由校園聯賽的常勝軍萬能科技大學組成，目前在校園聯賽佔據中段班的他們，將與另一支系出同門的「VNU萬能雄獅II」分頭進擊。
同屬校園聯賽體系的莊敬猛虎「ROA」，迎回曾經帶隊登頂聯賽冠軍的教練「Arby」後，雖然奪冠陣容都已畢業，但向來以挖掘潛力與治軍嚴謹著稱的他們，目標透過此次比賽重拾榮耀。
「東泰泰國」由新竹縣當地培育出多名優秀電競選手的東泰高中組成，上次能在校園聯賽看到該校出戰，已經得追溯到首屆的2020冬季賽。在經歷3年沉潛與重組，東泰高中矢言將冠軍留在新竹縣。
而縱橫業餘各項賽事的知名隊伍「NALteam」，儘管隊伍成員的資歷沒有上述其他隊伍顯赫，但仍被看好成為奪冠的最大黑馬。
教育局表示，決賽隊伍將在10月29日前往新竹縣體育館參加線下總決賽，決賽現場也將舉辦電競互動挑戰區、明星交流賽，歡迎玩家與粉絲們到場，見證「2023新竹縣全國電競大賽」的冠軍隊伍誕生。賽事相關資訊請瀏覽「2023新竹縣全國電競大賽」官方網站：https://www.echoent.com.tw/Hsinchuesports/。