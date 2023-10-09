運動專題／李虹瑩一個人的武林：台灣運動攀登的未來在何方？

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在上一次雅加達亞運拿下第6名之後，李虹瑩生涯第2次代表台灣參加亞運，長期以來她是中華隊在該項目上唯一的代表，這一屆也依然是台灣女子組的獨苗。
野口啟代的世代結束 杭州亞運年輕選手交鋒展現強大競爭力
在東京奧運後，日本名將「抱石女王」野口啟代帶著告別過去世代的銅牌退役，這次亞運來臨時已經結婚生子、在電視台擔任賽評。和她同時代、年紀比她還大的李虹瑩卻仍還在場上奮戰。
在運動攀登成為亞奧運項目之後，這項賽事湧進大量人才，東京奧運金牌得主Janja Garnbret在今年初的世錦賽也面臨很大的挑戰，先鋒賽冠軍被森秋彩拿走；後者在兩項全能賽也排名第3，並獲得巴黎奧運參賽席次。
森秋彩20歲、徐採鉉19歲、張悦彤20歲、駱知鷺17歲、史帥29歲、松藤藍夢19歲，當今亞洲前6人的平均年齡才20.6歲，這已經是年輕人的世代了。
台灣攀岩環境和國外有落差 缺乏高質量賽事的磨練能保持競技狀態
在世錦賽有不錯成績的日本選手野中生萌，這一屆亞運並未能參加，原因是在國內選拔賽中不敵年輕勢力，其國內競爭激烈，而且也大量舉辦高質量的賽事讓選手可以較量、交流。
相較之下，台灣在這方面能提供的資源就比較少了。李虹瑩表示，在疫情期間自己失去了前往國外比賽的機會，對於競技狀態的維持影響很大，「因為國外的場地能提供難度和複雜度較高的路線，可以提供我更多的交流和刺激。」
李虹瑩說，雖然今年夏天有比世錦賽，亞運前也有去日本移訓，但這樣的準備時間不夠充分，再加上自己左髖的傷勢，最終沒有達到賽前設定進入決賽的目標，自己非常失望。
「我本認為決賽是有機會的。」李虹瑩坦言，以自己目前的實力來看，要進亞運決賽，沒有太多容錯空間，但對她來說也是一種很好的挑戰。她自己認為若能保持好狀態存在著機會，最後的結果十分可惜。
台灣攀岩後繼無人 李虹瑩盼能改變環境、但如今卻心情複雜
「心情很複雜吧，想要在比賽中做得更好。我總有一天會退下來，本來想說在這一屆亞運後會做規劃，準備幫助年輕選手銜接上來。但現在卻很想要繼續。比完這一場比賽時有點放不下。」李虹瑩很不甘心，她表示自己除了是對於如果現在放棄、結束生涯的方式不甘心之外，也是對後繼無人而感到不甘心。
「如果能遇到一名夠水準的選手，我會甘願退下來，全心全力地幫助他成長。」李虹瑩直言，目前台灣的環境真的難和日韓中等國去競爭，除了資料庫的累積和定線能力不足之外，沒有太多年輕選手可以專心放在訓練上也是原因。
「多數小朋友都還有課業要顧，而且要在台灣成為一名攀岩選手，未來是有很多挑戰的。」李虹瑩舉自己為例，在攀岩成為亞運項目之前，她基本上是自力去國外訓練、參賽，依靠著一些贊助提供經費，就這樣走了十幾年，但在身體狀況巔峰時，卻沒有足夠的資源去讓她成長；反而是在錯過體能黃金期後，她才來到自己技術的高峰，「但現在體能已經不足夠我進行大量訓練了，多練就容易受傷。」
要改善台灣攀岩的環境，提升這項運動的普及度和場地是必要的，李虹瑩說自己在退役之後，就希望能在這方面努力。但在這次亞運之後，她可能會再考慮一下進入下一個階段的時間點。
「我想嘗試在明年的亞洲室內運動會上挑戰一枚獎牌，如果達到這個目標，或許我就能放下了。」結束人生第2屆亞運賽事，李虹瑩在稍加休息後就將返國，上一屆她是在遠離主要賽場的巨港；這次杭州亞運的場地則是在紹興柯橋羊山攀岩中心，同樣離選手村有一段距離，似乎在她選擇投入成為職業攀岩選手後，就注定要走向這樣孤獨的路。
杭州已進入晚秋，運動攀登項目最後一天的賽程天氣不好，微涼的雨拍打在半室外的場地上。那一場比賽沒有比完，以這樣的方式結束，是有點遺憾的。
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