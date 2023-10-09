陳奕迅演唱會爆「工作人員性騷擾志工」！主辦單位發聲明被批卸責
陳奕迅的「FEAR AND DREAMS」世界巡迴演唱會開跑，今年7月在台北小巨蛋一連舉行了7場，讓許多歌迷至今依舊回味再三，並紛紛敲碗陳奕迅能再來台開唱，正在進行世界巡演的他，上個月到美國舊金山開唱，近日有一名演唱會志工在微博發文指控被演唱會主辦單位的工作人員性騷擾，針對此事，主辦單位趕緊發聲明澄清、道歉，不過卻被該志工怒批卸責。
記者吳雨婕／綜合報導
一名網友以「正義螺螄粉」為名，在微博發文提到自己於9月18至22日是陳奕迅在舊金山演唱會的志工，卻遭主辦單位「星煌娛樂」的戴姓工作人員騷擾，對方不僅要求對方去機場接他，還要該網友陪他吃喝玩樂，甚至以語言、行為性騷擾，更可怕的是還提出陪睡要求，讓該網友決定提告「星煌娛樂」。
對此，星煌娛樂發出聲明回應，提到遭指控的「戴姓工作人員」實際上也是志願者，不是工作人員，「另作為落地承辦單位，我們會積極主動的配合主辦單位以及當事人解決糾紛問題查清事實。」並承諾未來也會更加謹慎小心，盡可能避免此類事情再次發生。
不過此聲明「正義螺螄粉」不接受，該網友不滿星煌娛樂不但沒有道歉，還聲明戴男並非星煌娛樂的工作人員，疑似想卸責，雖然後來有強調若是受害者需要協助願意幫忙，但卻沒有給予正式道歉及報銷她代付的款項。而這名遭指控的「戴姓工作人員」過沒多久，透過星煌娛樂道歉：「本人自認為與志工關係密切，自認為可以以此類過度親近的關係開玩笑，我會深刻反省…….未來將改過自新，絕不對任何人做出此類行為。」
※【NOWnews 今日新聞
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