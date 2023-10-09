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路人不爽看車禍爭吵　毆死老翁遭送辦

▲馬路上一場車禍爭吵，引起林姓路人不爽，上前毆打其中一名謝姓當事人，謝男被送醫數日後宣告不治。（圖/警方提供）
▲馬路上一場車禍爭吵，引起林姓路人不爽，上前毆打其中一名謝姓當事人，謝男被送醫數日後宣告不治。（圖/警方提供）

記者鄧力軍/台中報導

上月28日台中市北區一輛公車為閃避一部自小客車而撞上一輛計程車，三名駕駛在路邊爭論時，一位不相干的林姓路人竟介入爭吵，還毆打75歲的謝姓自小客車駕駛，謝男疑因心臟病發作倒地不起，在場醫護立即協助送醫急救，惟仍於10月1日救治無效死亡。第二警分局據通報後依重傷害致死罪嫌將林男逮捕移送臺中地檢署偵辦。

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中市警第二分局於112年9月28日9時31分許接獲北區學士路、五義街口有交通事故及3人打架情事，立即派遣線上優勢警力趕赴現場應處。現場因一輛公車呂姓司機（男、65年次）因閃避謝姓被害人（男、37年次）所駕駛之自小客車，而與計程車趙姓駕駛（男、67年次）發生擦撞事故。


前述3人下車查看車損並等待員警到場處理時，現場不相干之路過林姓民眾（男、91年次）在父親陪同下前往中國醫藥大學附設醫院複診完畢剛步出該院大樓，自稱見上述交通事故發生並有激烈爭吵聲，突情緒失控而上前推打謝姓被害人，雖經在場醫院保全人員將雙方拉開勸阻；惟謝姓被害人不甘無故被打，又再上前與林男理論時，再次遭林男推倒在地，謝姓被害人疑因心臟病發作倒地不起，在場醫護立即協助送醫急救，惟仍於10月1日救治無效死亡。


現場員警於案發到場迅速將林姓嫌疑人逮捕並帶返所偵辦，後續依重傷害致死罪嫌移送臺中地檢署偵辦，另經林姓犯嫌家屬及相關單位認定林嫌需強制就醫，目前已於醫院治療中。第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，警察對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

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