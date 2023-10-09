路人不爽看車禍爭吵　毆死老翁遭送辦

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中市警第二分局於112年9月28日9時31分許接獲北區學士路、五義街口有交通事故及3人打架情事，立即派遣線上優勢警力趕赴現場應處。現場因一輛公車呂姓司機（男、65年次）因閃避謝姓被害人（男、37年次）所駕駛之自小客車，而與計程車趙姓駕駛（男、67年次）發生擦撞事故。
前述3人下車查看車損並等待員警到場處理時，現場不相干之路過林姓民眾（男、91年次）在父親陪同下前往中國醫藥大學附設醫院複診完畢剛步出該院大樓，自稱見上述交通事故發生並有激烈爭吵聲，突情緒失控而上前推打謝姓被害人，雖經在場醫院保全人員將雙方拉開勸阻；惟謝姓被害人不甘無故被打，又再上前與林男理論時，再次遭林男推倒在地，謝姓被害人疑因心臟病發作倒地不起，在場醫護立即協助送醫急救，惟仍於10月1日救治無效死亡。
現場員警於案發到場迅速將林姓嫌疑人逮捕並帶返所偵辦，後續依重傷害致死罪嫌移送臺中地檢署偵辦，另經林姓犯嫌家屬及相關單位認定林嫌需強制就醫，目前已於醫院治療中。第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，警察對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。