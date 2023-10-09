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亞運足球／韓國拿金牌都靠他！李剛仁參加綜藝節目開啟足球生涯

▲李剛仁盤帶能力十分出色，韓國媒體認為他能頂替上梅西離開PSG後的空缺，更能為球隊補上技術層面上的空缺；此外他也在本屆杭州亞運足球項目奪金，兵役順利解套。（圖／美聯社／達志影像）
▲李剛仁盤帶能力十分出色，韓國媒體認為他能頂替上梅西離開PSG後的空缺，更能為球隊補上技術層面上的空缺；此外他也在本屆杭州亞運足球項目奪金，兵役順利解套。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

亞運男子足球項目被國際足總（FIFA）視為次級足球賽事，但近年卻因韓國國家隊受盡注目，自2018年起，先是孫興慜以超齡球員身份代表韓國出戰，最終獲得金牌，本屆韓國則有巴黎聖日耳曼的前鋒李剛仁助陣，最終韓國也在7日金牌戰以2:1擊敗日本，完成男足三連霸，選手們也正式從兵役中解套。

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根據韓國「兵役法」，只要符合條件的18歲到35歲男性，都應履行兵役義務，為期至少18個月以上，規定運動員、古典與傳統音樂家，以及芭蕾舞者等專業人士，在特定競賽取得金牌或冠軍，就可免除服兵役，改以其他訓練與勤務代替。

早在2018年雅加達亞運上，當時球迷們都關注著以「外卡球員」（超齡球員）參賽的球星孫興慜能否奪金，最終也順利拿下金牌，與當時是適齡球員的金玟哉、黃喜燦等人一同解除兵役問題。

如今來到本屆杭州亞運，韓國同樣有已蜚聲國際的球員希望搭上「免兵役列車」，正是效力於巴黎聖日耳曼的李剛仁，李剛仁是本季以轉會費2200萬歐元來到巴黎聖日耳曼（合約簽到2028年），更是隊史首位韓國球員。

李剛仁起初並不是以足球作為人生目標，2001年出生的李剛仁，在2007年時參加了韓國KBS電視台的真人秀《飛吧小射手》，內容是選出一群小孩組成足球隊，並紀錄他們訓練及比賽的經歷；其中李剛仁在節目上的優異表現，在當時獲得已故韓國足球名宿柳想鐵的邀請，並隨後加入柳想鐵足球學院，進而加入仁川聯青訓隊，並在教練推薦下到維拉利爾及華倫西亞青年隊試訓，最終獲得華倫西亞青年隊青睞。

對於李剛仁在法甲的實力，韓媒《朝鮮日報》也直言，「李剛仁能補上Lionel Messi離開巴黎的空缺，且能在技術層面做出貢獻。」上賽季李剛仁在西甲出賽33場，斬獲6球6助攻，有90次成功盤帶，在西甲僅次於皇馬的Vinicius Junior，盤帶成功率則是68%西甲第一，至於Lionel Messi在法甲的盤帶成功率則為50%，因此韓媒才認為李剛仁能補上Lionel Messi離開後的位置。
 

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