亞運足球／韓國拿金牌都靠他！李剛仁參加綜藝節目開啟足球生涯

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早在2018年雅加達亞運上，當時球迷們都關注著以「外卡球員」（超齡球員）參賽的球星孫興慜能否奪金，最終也順利拿下金牌，與當時是適齡球員的金玟哉、黃喜燦等人一同解除兵役問題。
如今來到本屆杭州亞運，韓國同樣有已蜚聲國際的球員希望搭上「免兵役列車」，正是效力於巴黎聖日耳曼的李剛仁，李剛仁是本季以轉會費2200萬歐元來到巴黎聖日耳曼（合約簽到2028年），更是隊史首位韓國球員。
李剛仁起初並不是以足球作為人生目標，2001年出生的李剛仁，在2007年時參加了韓國KBS電視台的真人秀《飛吧小射手》，內容是選出一群小孩組成足球隊，並紀錄他們訓練及比賽的經歷；其中李剛仁在節目上的優異表現，在當時獲得已故韓國足球名宿柳想鐵的邀請，並隨後加入柳想鐵足球學院，進而加入仁川聯青訓隊，並在教練推薦下到維拉利爾及華倫西亞青年隊試訓，最終獲得華倫西亞青年隊青睞。
對於李剛仁在法甲的實力，韓媒《朝鮮日報》也直言，「李剛仁能補上Lionel Messi離開巴黎的空缺，且能在技術層面做出貢獻。」上賽季李剛仁在西甲出賽33場，斬獲6球6助攻，有90次成功盤帶，在西甲僅次於皇馬的Vinicius Junior，盤帶成功率則是68%西甲第一，至於Lionel Messi在法甲的盤帶成功率則為50%，因此韓媒才認為李剛仁能補上Lionel Messi離開後的位置。
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