阮經天搶金馬影帝！脫口加入麋先生　新團名稱曝光

金曲樂團麋先生MIXER成軍將邁入11年，暌違3年即將推出第5張全新創作專輯《都是浪漫害的》，首波新歌〈壞蛋〉為電影《周處除三害》量身打造，麋先生也在MV中化身「最狂壞蛋」登場。麋先生日前也寵粉包場請歌迷看電影，不但親自在映後現身問候，一開場聖皓竟無預警介紹準金馬影帝阮經天，以及演員王淨和監製李烈驚喜出場，引起現場驚呼，紛紛舉起手機狂拍，阮經天笑道：「平常很少跟一群和自己身高差不多的男生們站在一起，讓我自己感覺很像麋先生的一員！」最狂壞蛋「麋天」合體嗨到翻。
記者吳雨婕／綜合報導
阮經天在《周處除三害》展現癲狂著魔的執著，問起麋先生私下最為什麼事堅持到底？麋先生想了想打趣說：「我們最執著的事情就是做音樂，從國高中認識組團到現在，遇到很多阻力，但我們仍然還在！」聖皓也開喆安的玩笑說：「喆安最近開始多方發展，開始學廚藝，獲得團員一致好評之後，又開始學園藝，最近還考到駕照，執著於學習，技能越來越多！」
麋先生〈壞蛋〉MV無所不用其極的「壞」，打造180度翻車大場面，麋先生在煙霧瀰漫的火堆中登場， MV日前發布3天累積近10萬點閱次數，許多電影導演及影評更大讚是「壞到震驚電影圈」。聖皓更在拍攝過程中靈機一動，跟導演提議想要踏在翻倒的車上拍攝，在工作人員的保護下嘗試後效果絕佳，搭配火光與煙霧的視覺呈現又帥又壞，歌迷們紛紛留言：「真的是壞壞惹人愛！」