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莊競程競選戰車　「過火」淨車祈福

▲中市立委第五選區尋求連任的民進黨立委莊競程首次對外公開「皮卡戰車」(圖／莊競程服務處提供2023.10.9)
▲中市立委第五選區尋求連任的民進黨立委莊競程首次對外公開「皮卡戰車」(圖／莊競程服務處提供2023.10.9)

記者柳榮俊/台中報導

▲民進黨立委莊競程競選戰車舉行「過火」淨車祈福儀式(圖／莊競程服務處提供2023.10.9)
▲民進黨立委莊競程競選戰車舉行「過火」淨車祈福儀式(圖／莊競程服務處提供2023.10.9)
台中市立委第五選區（北區、北屯區）參選人莊競程，競選宣傳車亮相，全車以紅色為基底、除有總統參選人賴清德與莊競程的合照外，車體上寫上「信賴台灣 守護下一代」白色字體，呼應自己的政見。

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2024選戰剩下90多天，尋求連任的民進黨莊競程首次對外公開「皮卡戰車」，除有賴清德與莊競程的合照，邀請大家一起加入「TEAM TAIWAN」與「選競程，踏上進步的旅程」標語外，並搭配「信賴台灣 守護下一代」字體，兩座燈箱在夜間閃閃發光，成為戰鬥力十足的戰車，非常吸睛。


為祈求競選期間，一切順利、平安，莊競程與競選團隊，今(9)日特別搭乘「戰車」前往北屯區松竹寺，舉行「過火」淨車祈福儀式。途中行經昌平路、松竹路、文心路、北屯路一帶，賣力拜票爭取支持，希望催出更多票源，沿途吸引許多民眾注目，還有駕駛搖下車窗揮手表達支持。


莊競程表示，松竹寺是北屯地區很重要的信仰中心，寺內供俸「觀世音菩薩」，通稱「水流觀音」。觀音菩薩聞聲救苦，民意代表就是要有這種精神，人民哪邊需要我們，我們就出現在那裡，選擇松竹寺，就是希望學習菩薩的精神，與人民站在一起，共同解決人民遇到的問題。


松竹寺主委張文進說，經過「過火」淨車祈福儀式，非常歡喜有佛祖來加持，保佑一切平安順遂，有求必應。他祝福莊競程能高票當選。


莊競程指出，為提高生育意願，他成功爭取自2022年8月起，育兒津貼由現行3500元提高至5000元，另外，第2胎及第3胎以上幼兒也會再加發，第二胎可領6000元、第三胎以上可領7000元。


莊競程強調，擔任衛環委員會召委期間，他也推動只要家裡有3歲以下小孩，父母都可以「同時向勞保局請領」育嬰留職停薪津貼，不用擔心共同照顧子女經濟無法負擔，同時也將育嬰補助調高到8成薪。未來，他將加碼爭取擴大生孕補助範圍，並提供產後憂鬱心理諮商計畫，讓年輕爸媽敢生，減輕經濟負擔。


莊競程說，我們都是「台灣隊」，共同為台灣打拚，讓台灣成為一個民主自由、創新繁榮及公義永續的國家，讓下一代子孫都能在這片土地上安居樂業；希望民進黨能夠贏得2024大選，達成總統當選、國會過半的目標。

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