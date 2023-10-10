立委競選小物一次看！這些東西最多人送 手機架、痠痛貼有創意
2024立委大選逐漸逼近，各參選人競選小物相繼出爐，種類繁多，並結合生活用品，其中扇子與面紙是最多立委參選人選擇的小物，每每一送出，旋即被鄉親一掃而光；此外，還有立委推出「一條根精油貼布」及手機架，創新的小物，成功吸引鄉親「爭先搶拿」。
記者陳佩君／台北報導
隨著選舉即將到來，立委參選人往往都會推出競選小物，以達到宣傳效果。民進黨立委蔡易餘這次推出的競選小物花樣多，基本的面紙、扇子一定有，更納入「一條根精油貼布」、手機架、濕紙巾；此外，蔡易餘還找來高雄市議員黃捷聯手宣傳特殊造型帽，主打戴上帽子後就不怕破壞地方媽媽已設計好的髮型，出席任何活動都能美美的。
民進黨立委參選人謝子涵，這次將挑戰國民黨現任立委楊瓊瓔，競選小物推出面紙、濕紙巾及與民進黨總統參選人賴清德的合體扇子，強調「新女力參上！」
民進黨立委賴品妤的競選小物也是以扇子、面紙為主，值得一提的是，他們會提供給商家索取布滿政績的海報及面紙盒，讓來店的客人看到賴品妤為選區的付出。
至於競選募款小物部分，賴品妤首波公布「飯友貼紙組」及選舉史上前所未見的「乾洗髮」。賴品妤表示，她的募款小物別於傳統模式，並未置入個人照片，而是滿滿的選區景色及政策概念，她認為選舉應該是一場闡述政見，甚至是行銷城市特色的行動。
民進黨立委邱議瑩首波競選募款小物，包含TEAM TAIWAN挺台灣徽章組，及高雄在地農產小物組(高雄147米/紅豆)；如同邱的競選口號「挺台灣、顧高雄」，希望大家拿到「挺台灣徽章」時，也能夠照顧、推廣到高雄在地農特產品給全台灣的朋友。
民進黨立委高嘉瑜首波募款小物推出限量復刻2.0擋泥板、抱枕等，第二波募款小物則有鴨舌帽、T恤、斜背帆布包、環保餐具組、保溫杯等，讓民眾直接穿戴在身上、隨時能帶著走。