英雄聯盟世界賽／BDS直落3擊潰GG！歐洲蓋倫爆砍北美 殺進入圍賽
《英雄聯盟》S13世界大賽在台灣時間國慶日（10月10日）正式開打，但今（9）日為決定入圍賽最後一個名額，因此先進行最後資格賽，由歐洲第4種子Team BDS（BDS）對決北美第4種子Golden Guardians（GG），沒想到被外界認為五五開的比賽，竟然由BDS直落三打爆GG晉級，而BDS上路Adam蓋倫的表現，更是讓全球玩家看的驚嘆連連。
記者張志浩/綜合報導
本場BO5首戰，GG在選角率先出招，亮出犽凝中路、阿姆姆輔助的陣容，搭配上路卡桑帝、打野塔莉雅、下路凱莎；BDS則是以上路雷尼克頓、打野茂凱、中路奧莉安娜、下路希維爾、輔助銳空應戰，進入遊戲後反而是BDS率先出招，茂凱3等Gank中路得手後馬上滾起雪球，不只線路全面壓制GG發育，團戰也利用經濟優勢碾壓，僅花20分鐘就拿下第一局。
次局GG持續選擇藍方，亮出上路卡桑帝、打野貝爾薇斯、中路塔莉雅、下路克黎思妲、輔助妮可；BDS上路蓋倫、打野茂凱、中路阿祈爾、下路伊澤瑞爾、輔助銳空，這次換GG前期打出不少優勢，經濟一度領先4000多元，而BDS選擇放棄多數地圖物件爭取發育時間，結果26分鐘巴龍團戰，BDS主動開吃，蓋倫則在GG的輸出位附近遊走干擾，最後BDS成功擊殺巴龍，還打出1換5的團戰成功逆轉收下勝利。
本場最後一局GG選用上路賈克斯、打野埃爾文、中路阿祈爾、下路剎雅、輔助雷歐娜；BDS上路持續亮出蓋倫、打野史瓦妮、中路奧莉安娜、下路伊澤瑞爾、輔助銳空，這場BDS上路Adam的蓋倫正式封神，遊戲初期受到打野幫助拿下優勢後，全場提著大劍配合風龍加速在召喚峽谷三進三出，還上演單殺賈克斯和阿祈爾的畫面，最終BDS以3:0挺進入圍賽。
《英雄聯盟》S13世界大賽明日將正式展開，今日晉級的BDS將與台灣戰隊CFO、越南聯賽亞軍TW、日本聯賽冠軍DFM同分在B組，A組則有台灣戰隊PSG、巴西聯賽冠軍LOUD、越南聯賽冠軍GAM、拉丁美洲賽區冠軍R7，每場賽制採「Bo3雙敗制淘汰賽」，只要輸兩場就淘汰，勝部組和敗部組的第一名晉級後續瑞士制循環賽。