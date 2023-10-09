反骨正妹艾瑞絲怕變老！希望「45歲離世」不想活太久 價值觀惹議
YouTube「反骨男孩」成員艾瑞絲，靠著一雙逆天長腿，以及水汪汪的無辜大眼，擄獲許多粉絲喜愛。近日，艾瑞絲參加完阿公的葬禮後，有感而發地表示，不想要活得太久，就怕看到自己變老的樣子，並希望在45歲那年安詳離世，超狂的價值觀，瞬間造成網友熱議。
記者詹鎰睿／綜合報導
艾瑞絲日前在IG上PO出影片分享，「好奇女生想活到幾歲？」原來艾瑞絲剛參加完90歲阿公的葬禮，卻也讓她有感而發，「我要我的人生是短暫而燦爛，而不是活得很久很無聊。」不僅害怕自己變老、活得很無聊，「而且我老了以後，環遊世界拍IG，也沒有人按讚老妹了，沒有人分享的喜悅就不是喜悅。」
艾瑞絲強調，以後拜阿公時，她都不會祈求長命百歲，而是「希望可以讓我得那種馬上暴斃的病！」至於想要活到幾歲？艾瑞絲則說，由於自家愛貓咪咪可能只活15年，等到貓咪離世後，她就可以沒有遺憾地離開，「咪咪死掉我就能死掉了，45歲即可！」
這讓其他反骨團員十分傻眼，在一旁笑著抱持不認同的態度。不過艾瑞絲認為，這是一個哲學題，沒有對錯，「你們不能用你們的價值觀來否定我啊！這就是我的價值觀啊！」
被問如果到時沒有暴斃怎麼辦？艾瑞絲笑說，所以她現在一點也不養生，沒有運動、沒有控制飲食、也沒有要早睡，「我就是要我的身體越來越壞，我就是想要暴斃。」影片曝光後，網友們評價兩極，「支持！不想活太老病痛一堆」、「別亂宣揚自己扭曲的價值觀給追蹤妳的年輕人」、「這算不敢面對現實嗎？」