12星座一周運勢／牡羊心想事成、雙子因禍得福、巨蟹償還業力

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本週運勢重點，工作、感情、日常。
這週算是心想事成的一週，想要的東西會有機會的。工作上你渴望的事情會有機會；感情上跟你心儀的對象會有接觸的機會。
🟡金牛座
本週運勢重點，工作、日常。
這週工作上有登場的機會，你已經準備好了。工作上有重要的東西要推出。
🟡雙子座
本週運勢重點，日常。
這週因禍得福，有不小心失控到其他地方的可能。工作上有些問題，可能會因此換到其他領域、地方。
🟡巨蟹座
本週運勢重點，工作、日常。
這週有點償還業力的感覺，但還是會有援手出現。工作上有些碰撞，但會有援手。
🟡獅子座
本週運勢重點，工作、日常。
這週會有第二個方案，目前的狀況你處理不了或待得很煩，會有其他跑道出現。工作上有其他機會在等你；感情上現在不是時候。
🟡處女座
本週運勢重點，日常。
這週容易得到不錯的資源，請記得善用人緣。工作上有利於創業者、業務。
🟡天秤座
本週運勢重點，日常、工作。
這週有好機會上門，另外要注意輿論壓力，感受不是太好。工作上有人事糾紛，有其他轉換跑道的可能；感情上有主動的桃花。
🟡天蠍座
本週運勢重點，日常。
這週會開始新生活，可能你的周圍有點紛擾，工作上投入新的領域中。
🟡射手座
本週運勢重點，日常。
這週有些損失，但也會有些貴人。工作上有援手出現；感情上有點被動。
🟡摩羯座
本週運勢重點，日常、感情。
這週容易因為自己而卡住，另外你的優勢很大。工作上很容易推掉不錯的機會；感情上有桃花運要把握。
🟡水瓶座
本週運勢重點，日常。
這週你的狀況可能有點不是太好，請避免讓其他人收拾。工作上有些損失、破財；感情上會有點太衝動。
🟡雙魚座
本週運勢重點，感情。
這週重點是感情、桃花的部分，會有對你很好的對象激發你想談戀愛的心情，感情上有暖男／暖女型桃花。
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