藍白合起手式？柯文哲拋內閣制入憲 朱立倫：重返執政後推動
民眾黨總統參選人柯文哲今天拋出，如果他當中華民國總統，將全力推動內閣制入憲，「要產生中華民國第一位總理」。對此，國民黨主席朱立倫今（9）日回應，台灣應該要回到內閣制，責任內閣制既然是藍白兩黨的目標，盼重返執政後推動，「希望盡快坐下來談」。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫說，昨天看到柯文哲記者會，很高興看到共同理念、理想，最重要未來能夠推動很多改革，包含政府體制、公共政策、兩岸關係，希望透過共同理想理念下，團結在一起讓藍白合作，希望盡快坐下來談，把所有民眾期待的藍白合完成。
至於柯文哲說要恢復「閣揆同意權」？朱立倫指出，對於未來政治體制改革非常重要，大家都有溝通，第一，一定要回到權責相符，憲法本來就是雙首長制，對於閣揆應該要有明確責任權益，閣揆同意權其實不需要修憲，就可以來推動，將來重返執政後，會用這樣的方式，讓雙首長制恢復，「就長期角度，台灣應該要回到內閣制，責任內閣制既然是藍白兩黨的目標，就希望重返執政後推動」。
至於鴻海創辦人郭台銘在國民黨中央前，擺超大型連署廣告看板，是否會擔心與看板同框？朱立倫則簡短回應「我想這是很無聊的問題」。