陶晶瑩給薪挨轟慣老闆！黑男徵才65K、介紹對象 被讚業界良心
主持人陶晶瑩經營的「辣杯杯」麻辣燙，因為人力難找退出百貨公司美食街，引發網友熱議，她透露內場員工薪水4萬元、外場員工3.6萬元起跳，在餐飲業算是很不錯，開高薪依舊找不到人接手，被戲稱是「慣老闆」，網友透露網紅「黑男」開手搖飲也在徵才，店長薪水最多6.5萬，跟其他店家比起來，根本是業界良心。
記者江芷稜／綜合報導
由於餐廳內場烹煮熱食非常辛苦，收工還要打掃場地，3萬多薪水很難找人，陶晶瑩解釋其實包括津貼加給，每月薪水至少4萬元起跳，算是很不錯的薪資，有人勸她蓋宿舍吸引人才，涉及層面太廣無法執行，所以改作網路銷售料理包，每個月都有6、7位數收入，經營成績非常不錯。
對比陶晶瑩給的薪資，網紅黑男開飲料店徵才月薪非常驚人，他在臉書徵求儲備店長、儲備幹部，詢問網友飲料店薪水多少較合適，參考眾人意見後，提出的薪資待遇很不錯，一般店員薪水從36,000元至44,000元，店長加上分紅獎金最高有6.5萬，最棒的特殊福利是單身者可協助脫單、配對尋找另一半。網友認為手搖飲比起餐廳來說較輕鬆，還能有如此高檔薪水，給予高度評價「太高人工了吧，良心老闆」、「光介紹對象這點就值得面試了」、「我覺得這薪水做手搖飲不錯了」。