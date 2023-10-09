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尹馨夜會錢人豪導演！她首露面親吐「感情狀況」：快要不能生了

▲尹馨被週刊拍到夜會錢人豪導演，她出席高雄電影節首露面親吐「感情狀況」喊話：「快要不能生了」。（圖／高雄電影節）
▲尹馨被週刊拍到夜會錢人豪導演，她出席高雄電影節首露面親吐「感情狀況」喊話：「快要不能生了」。（圖／高雄電影節）

記者黃雅琪／高雄報導

王育麟執導《動物感傷の清晨》邀來尹馨、王允之、福地祐介主演，今（9）日劇組出席高雄電影節；尹馨日前被拍到與導演錢人豪深夜單獨吃火鍋，她無奈回應緋聞：「我不知道為什會報這個！那都是4月的照片了，那個時候是我們在聊新劇的合作！」尹馨說還沒遇到「命運安排」的人：「如果遇到也快要不能生了。」

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▲《動物感傷の清晨》主演王允之（左）、福地祐介，共同出席高雄電影節受訪。（圖／高雄電影節）
▲《動物感傷の清晨》主演王允之（左）、福地祐介，共同出席高雄電影節受訪。（圖／高雄電影節）
尹馨近期才剛殺青錢人豪導演的新劇，對於被拍到兩人深夜單獨吃火鍋的照片，尹馨回應：「那都是4月的照片了！不知道為什麼現在才報出來。」而尹馨在片中有大尺度的床戲畫面，首次體驗與小嬰兒對戲，有種接受命運安排的淡然感，被問到目前是否有遇到命運安排的那個人嗎？尹馨笑回：「是還沒有！如果遇到也快要不能生了。」

▲《動物感傷の清晨》劇組，全體出席高雄電影節暢談拍攝趣事。（圖／高雄電影節）
▲《動物感傷の清晨》劇組，全體出席高雄電影節暢談拍攝趣事。（圖／高雄電影節）
尹馨在片中有一場在早餐店「哺乳」的劇情：「那時候對於要哺乳這件事我是如臨大敵，要讓小嬰兒在我胸前，也要在那時候喝奶，我還要安撫他，但後面好像有成功（哺乳）不過被剪掉了！」導演王育麟則在一旁尷尬的笑說：「我希望一個意思到就好了！因為戲院是輔導12級和輔導15級還是有差，不希望被限定戲院上映。」

日本男星福地祐介則表示，自己拍攝該片時遇上疫情，讓他能有時間減重15公斤。王允之坦言，一直以來都有身材焦慮的問題：「這是我第一次真的要把身材展現出來的作品，其實我很焦慮，但後來覺得不能一直去餵養焦慮，我最後看完後覺得我的身體很自然，我很喜歡！」尹馨則在一旁笑說，自己從小就被說胖，但現在可以忽胖忽瘦，對於焦慮就比較還好了。

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