下合源正義殿三公主娘返回玉皇宮謁祖

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最早在民族路「協進市場」內的下合源正義「堂」，於2020年自老古石境遷移至安南區顯草街，並改名為下合源正義「殿」，主祀玉皇公主系列，從主神三公主娘，到陪祀的一至七公主娘，是玉皇上帝女兒家族很完整的宮廟。
下合源正義殿十二年一次謁祖，8日上午自安南區出發，由主任委員高慶陽和宮主張道明、張再龍父子率隊，陣頭中最受矚目的是頭戴金鳳冠、金耳墜、身穿紅色洋裝、搭配典雅黑色長褲的新莊玉平宮「玉皇六公主」代言人王雅嫻，她擔任三、六、七公主娘神轎的前導，雍容華貴、氣質不凡，所到之處都成為目光的焦點。
世人都只識巷仔媽，不知也有音樂六公主。王雅嫻還是一位音樂老師，畢業於台北永生基督書院音樂系，目前在惠文教育集團擔任音樂和鋼琴老師，雖然在基督教學院求學，在她身上，可看到基督教和道教的相容並包，自古神相處沒有問題，困難的是人。
王雅嫻表示，她的神明之路肇始於早期諸事不順，開始拜媽祖之後才讓生活導入正軌，從此她成為媽祖虔誠的信徒。四年前又因一場夢，變成六公主娘的信徒，也成為六公主娘的代言人。
但學正統音樂的人變成乩身，難免會被投以異樣眼光，王雅嫻表示，信仰是信仰，音樂是音樂，她把信仰和教育劃分得很清楚，更何況到學校上課不會神明附體，學生不會發現她是神明代言人而投以異樣的眼光。
更有趣的是王雅嫻妹妹王韻涵，在志仁高中擔任餐飲科老師，原先只是她的助理，後來也在夢中被七公主娘託付成為乩身，姐妹花都成為玉皇六、七公主的代言人，昨天玉平宮玉皇六、七公主專程南下參加遶境，音樂三公主娘所到之處都吸引民眾的目光。