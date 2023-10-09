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下合源正義殿三公主娘返回玉皇宮謁祖

▲本身是音樂老師的“音樂六公主娘”代言人王雅嫻，昨天專程南下參加下合源正義殿的謁祖和遶境。（圖/記者劉悅儷攝，2023.10.08）
▲本身是音樂老師的“音樂六公主娘”代言人王雅嫻，昨天專程南下參加下合源正義殿的謁祖和遶境。（圖/記者劉悅儷攝，2023.10.08）

記者劉悅儷/台南報導

台南市安南區下合源正義殿三公主、六公主和七公主娘，今天由新莊分靈廟玉平宮「音樂六公主」王雅嫻陪同前往開基玉皇宮謁祖，並在台南市區遶境。高雄大樹「巷仔媽」享譽國內，主修鋼琴的音樂六公主未來的夢想是用鋼琴取代南北管讓遶境陣頭耳目一新。

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最早在民族路「協進市場」內的下合源正義「堂」，於2020年自老古石境遷移至安南區顯草街，並改名為下合源正義「殿」，主祀玉皇公主系列，從主神三公主娘，到陪祀的一至七公主娘，是玉皇上帝女兒家族很完整的宮廟。


下合源正義殿十二年一次謁祖，8日上午自安南區出發，由主任委員高慶陽和宮主張道明、張再龍父子率隊，陣頭中最受矚目的是頭戴金鳳冠、金耳墜、身穿紅色洋裝、搭配典雅黑色長褲的新莊玉平宮「玉皇六公主」代言人王雅嫻，她擔任三、六、七公主娘神轎的前導，雍容華貴、氣質不凡，所到之處都成為目光的焦點。


世人都只識巷仔媽，不知也有音樂六公主。王雅嫻還是一位音樂老師，畢業於台北永生基督書院音樂系，目前在惠文教育集團擔任音樂和鋼琴老師，雖然在基督教學院求學，在她身上，可看到基督教和道教的相容並包，自古神相處沒有問題，困難的是人。


王雅嫻表示，她的神明之路肇始於早期諸事不順，開始拜媽祖之後才讓生活導入正軌，從此她成為媽祖虔誠的信徒。四年前又因一場夢，變成六公主娘的信徒，也成為六公主娘的代言人。


但學正統音樂的人變成乩身，難免會被投以異樣眼光，王雅嫻表示，信仰是信仰，音樂是音樂，她把信仰和教育劃分得很清楚，更何況到學校上課不會神明附體，學生不會發現她是神明代言人而投以異樣的眼光。

▲新北新莊玉平宮的玉皇六公主娘，昨天南下台南遶境。（圖/記者劉悅儷攝，2023.10.08 ）
▲新北新莊玉平宮的玉皇六公主娘，昨天南下台南遶境。（圖/記者劉悅儷攝，2023.10.08 ）
更有趣的是王雅嫻妹妹王韻涵，在志仁高中擔任餐飲科老師，原先只是她的助理，後來也在夢中被七公主娘託付成為乩身，姐妹花都成為玉皇六、七公主的代言人，昨天玉平宮玉皇六、七公主專程南下參加遶境，音樂三公主娘所到之處都吸引民眾的目光。

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