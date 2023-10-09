大S迎47歲生日！汪小菲爆：具俊曄跑了　示愛前妻「復婚不好嗎」

快訊／大S多次拒絕汪小菲求復婚！具俊曄沒落跑　10月返台開展覽

▲大S（右）坦承離婚後，汪小菲多次求復合都被拒絕。（圖／汪小菲微博）
▲大S（右）坦承離婚後，汪小菲多次求復合都被拒絕。（圖／汪小菲微博）

記者江芷稜／綜合報導

汪小菲和大S（徐熙媛）離婚2年，今（9）日在連線直播時自爆還愛著前妻，儘管對方和具俊曄再婚，心裡仍抱著復婚的可能性，還語出驚人說具俊曄已經落跑回韓國，大S經紀人回覆《NOWnews今日新聞》4點說明，表示大S跟具俊曄婚姻幸福和睦，歐巴10月還會在台北國際藝術博覽會開畫展，汪小菲私下曾多次求大S復合，都遭到明確拒絕。

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▲具俊曄（左）表示，他和大S（右）主要是靠英文對話，大S有時會穿插韓文單字，他現在正在學中文，也會中英文混雜表達。（圖／翻攝大S IG）
▲大S（右）表示和具俊曄（左）婚姻幸福，對方月中會在台灣開畫展。（圖／翻攝大S IG）
汪小菲今日凌晨和中國網紅關立新連線直播，坦言對前妻難以忘懷，提出可能復婚的4個論點，首先，具俊曄不在台北住，「他跑了」、第二，大S身體不好需要照顧、第三，家人喜歡跟汪小菲在一起、第四則是「不管怎麼樣，她是我前妻，不會放下她」。但這都是他一廂情願的說法，汪小菲沒問過大S想法，堅信大S是女明星，需要有個人愛她，而自己仍愛著大S。

▲汪小菲（左起）帶著爸爸汪璽、S媽一起品嘗台菜，關係其樂融融，網友笑說張蘭會被氣死。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（左起）帶著爸爸汪璽、S媽一起品嘗台菜，關係其樂融融，網友笑說張蘭會被氣死。（圖／翻攝自微博）
大S意外登上微博熱搜，針對媒體詢問，經紀人以4點回覆《NOWnews今日新聞》，第一，汪小菲先生自離婚後數次私下向大S求復婚，均被明確拒絕；第二，大S與歐巴婚姻關係和睦幸福，歐巴的畫展10月中即將於台北國際藝術博覽會展出；第三，雖然雙方離婚了，S媽為了家人權益仍保持友善溝通，汪爸難得來台，為汪爸盡點地主之宜，無須過度解讀。最後，大S維權的信念很堅定，也相信司法可以還給自己公道，「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名捏造不實，企圖干擾法庭審理」

具俊曄因擔任音樂DJ工作，經常飛行世界各地活動，被陸媒多次報導已經與大S分手，但事後都被證實是錯誤新聞，他自己坦言很習慣了，還表示來自中國的報導內容「大部分都是假新聞」，一句話讓小粉紅崩潰，這次大S迎接47歲生日，具俊曄人卻還在韓國，被汪小菲見縫插針說「他跑了」，但大S經紀人透露具俊曄10月中旬會在台灣開畫展，夫妻關係和睦幸福，直接打臉汪小菲的說法。

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