柯震東釜山影展「集郵6大咖」！驚喜合體《初戀》日本女星
「釜山國際影展」的亞洲內容暨全球OTT大獎昨（8）日舉行頒獎典禮，許瑋甯、柯震東、薛仕凌受邀出席，柯震東擔任頒獎人「集郵6大咖」，開心合體《First Love 初戀》女主角八木莉可子。
記者黃雅琪／綜合報導
因電影《那些年，我們一起追的女孩》以及自導電影《黑的教育》在韓國頗具人氣的柯震東，擔任頒獎人頒發男配角和女配角獎項，以流利的英文揭獎，頒給薛仕凌以及《黑暗榮耀》林智妍。柯震東在抵達釜山當天已「集郵」許多巨星，包括日本坎城導演是枝裕和、坎城影帝宋康昊以及柳承龍，柳承龍甚至摸柯震東的臉稱讚：「帥氣的男孩！」
柯震東在頒獎典禮酒會上，與《First Love 初戀》女主角八木莉可子、《異能》李正河、日本坎城影帝柳樂優彌合照，開心自稱「巨星吸引體」。除了有各地影人爭相合影外，柯震東在當地店家吃飯時人氣也很夯，還有3名男粉絲特地送上玫瑰花。
台灣演員除了陳姸霏以影集《人選之人－造浪者》拿下年度最佳新星外，薛仕凌也憑藉影集《台灣犯罪故事》的《出軌》單元獲得最佳男配角獎，擊敗《我心中的彩虹》尼坤、《毒梟聖徒》趙祐鎮，以及《相撲聖域》的染谷將太；薛仕凌謙虛表示是因為幸運，不過柳承龍對他讚譽有加，在酒會上交流並期望能合作拍片。