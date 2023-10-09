教育部「0-6歲國家養」影片挨轟助長少子化！潘文忠親上火線道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
稍早，教育部再度以臉書發文致歉，並透過社群編輯「雅婷」的身分發文，首先為該影片道歉；「雅婷」指出，這支廣告在推廣政策時，提出了不合時宜且冒犯的情節。劇情中，一位家人帶有偏見，對「買公仔」這件事做出不當的評價，最後甚至擅自處置他人的財產，還為自己冒犯的行為感到優越。
「雅婷」表示，這樣的劇情，違背教育部社群、課綱中家庭教育、性別平等教育、人際關係的核心素養價值，在製作本次廣告的過程中，僅聚焦對政策的理解與聯想，未能遵循教育部過往提倡的理念及價值，面對批評，教育部絕對會虛心檢討改善，並向曾在家庭中遭受此類暴力的朋友再次鄭重道歉。
「雅婷」也承諾，未來我們將杜絕歧視、偏見並造成他人傷害的內容，讓各司署優先視為準則，在委製時盡可能地預防不合適的腳本及企劃。最後，教育部也希望國人再次給予公務同仁機會。製作友善、多元且包容的創意內容一直是教育部社群的目標，也會是所有同仁共同的願景。
不過，上述聲明也被外界炮轟「要小編出來擋子彈」，稍早教育部長潘文忠也親上火線道歉，他表示，這次的事件在昨日暸解社會對於影片反應後，他第一時間指示透過正式新聞稿向各界表達歉意，相關影片並進行下架處置，也與主管部門針對事件的檢討，再由社群編輯團隊統一對國人說明。
潘文忠說，組建社群團隊強化社會溝通，是自己2019 年回任以來的重點工作之一，也讓不同業務單位的成果，得以透過社群進入大眾的視野，「這次的事件，除了立即可做的檢討，我也向國人保證，我會持續關注掌握社會溝通成為工作重要環節，讓各單位在製作媒體宣傳內容時，也替教育部的理念與價值把關。最後，讓我再次為對於本次不當的廣告，表達深切的歉意。」