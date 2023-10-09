亞運體操／48歲「丘媽」代表3國拚戰30年　巴黎奧運將是最後一舞

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其中Oksana Chusovitina的一生可說是十分勵志，在蘇聯解體後成為烏茲別克公民，但直至2002年時，兒子患上白血病，她與丈夫便變賣家產，四處籌集醫藥費，最終因為德國願意承擔醫藥費用，轉籍至德國，並代表德國復出鞍馬賽場拯救兒子。
現年48歲的Oksana Chusovitina，生涯比賽經驗豐富，從代表獨聯體、烏茲別克與德國，再到回歸烏茲別克共經歷了8屆奧運，分別為1992年巴塞隆納奧運、1996年亞特蘭大奧運、2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運、2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2020年東京奧運，下一屆若參加2024年巴黎奧運，將是運動生涯第9度參戰奧運。
根據外媒受訪表示，「Oksana Chusovitina的兒子早已痊癒，並透露如今征戰賽場是為了自己，人類的能力並無界限，為何我不能做我熱愛的事？我並不是跟任何人鬥，而是與自己比賽。」
Oksana Chusovitina生涯共出戰1994、1998、2002、2014、2018年的亞運，本屆杭州亞運是他第6度參賽，雖年近半百但Oksana Chusovitina仍具備奪牌實力，上兩屆亞運會接摘下銀牌；本屆體操鞍馬賽事平均年齡僅有20.7歲，最終Oksana Chusovitina以13.383分拿下賽會第4無緣奪牌，但此次比賽更被外媒稱為「母女級」對決。
此次賽會更發生有趣插曲，前奧運冠軍鄧琳琳為這次賽會裁判，更在比賽期間化身「小迷妹」特地找Oksana Chusovitina要簽名；亞運大會官方更以「丘媽」稱呼Oksana Chusovitina，Chusovitina受訪時表示，自己很喜歡「丘媽」這個稱號，她覺得自己就像18歲一樣。她也感受到了觀眾的熱情，「非常感謝他們如此支持我，我此前並不特別知道他們如此愛我，對此我心懷感激，我愛他們所有人。」
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