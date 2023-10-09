肉圓一顆破百元引議！鄉民轟專賣觀光客 力挺：魚粥都賣300元了
彰化肉圓名氣高，今年度各名店的肉圓都因為原物料上漲，售價也已從每顆50元調漲至55元。近日更有網友在PTT貼文提到，一小顆彰化肉圓要55元，而大顆居然還要破百，因此發文詢問廣大網友意見，意外掀起網友熱議。
記者葉盛耀/綜合報導
有網友於PTT貼文主題為「彰化肉圓一顆破百，你能接受嗎？」他提到，「到彰化北門口吃肉圓，點了小顆的肉圓，小小一顆55元，再加上一碗55元龍髓湯，摸摸肚子，發現只填了1/3的胃。印象中還有大顆的肉圓，但價位破百，一顆肉圓破百，鄉民能接受嗎？」
該文引起網友熱議，有人說：「賣觀光客的，不差你一個盤子」、「觀光客偶爾來吃一次，當然要選最貴最頂的。」另外，也有知情網友說明：「北門口110元是有加干貝，普通的55元」、「北門口已經很好吃了」，更有人力挺「魚粥一碗都300了，肉圓一顆100怎麼了？」意指今年7月，台南阿堂鹹粥更改售價事件，顧客點若想吃虱目魚粥，必須先點180元的綜合粥，外加120元的魚肚或魚皮，等於總共得花300元。
事實上，同樣在彰化具名氣的阿三肉圓，日前也同樣被網友批評過「明明一顆賣55元，但吃了一顆卻被索價110元。」後來才清楚原是因為點了大顆的，而該文還提到環境不佳，冷氣也不冷，最後還釣出老闆親自公開解釋。
同樣都是在彰化車站附近的肉圓名店，北門口與阿三的肉圓同樣採油炸方式，內餡包有豬後腿肉、香菇、筍子與水煮蛋，而大顆的肉圓除了尺寸大，還包入一整顆干貝。而且，兩家的售價相同，而做法與調味也相當類似。