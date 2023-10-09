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韓孝周挺過弟弟殺人案！認了當媽失眠壓力大　因《異能》重生哽咽

▲韓孝周出席釜山影展座談會，透露曾擔心演不好《Moving異能》的媽媽角色。（圖／Disney+）
▲韓孝周出席釜山影展座談會，透露曾擔心演不好《Moving異能》的媽媽角色。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《Moving異能》紅遍全球，飾演「高三生媽媽」的韓孝周因此創下演藝事業重要里程碑，成功洗刷過去受到弟弟事件牽連、被李炳憲桃色醜聞影響的形象。她受邀出席釜山影展（BIFF），除了宣傳將於11月17日在Netflix上映的電影《信徒2》，也參與「Actor's House」座談會分享經驗談，自爆出道時得了憂鬱症之外，曾因為害怕無法演好「異能媽媽」的角色，緊張到一度失眠。

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▲韓孝周新作《信徒2》即將上映，她從媽媽變身女打仔。（圖／Netflix）
▲韓孝周新作《信徒2》即將上映，她從「異能媽媽」變身女打仔。（圖／Netflix）
韓孝周因為《Moving異能》讓演藝生涯再創高峰，她劇中飾演金奉皙的媽媽，同時是身手矯健的前安企部情報分析官，擁有超常五感能力。韓孝周接到邀約時才33歲，擔心演不好高三生的媽媽，但是比起輕鬆的角色，她更愛挑戰自我極限，「走沒走過的路、穿沒穿過的衣服，感覺更有魅力」，於是決定接下「李美賢」的角色，韓孝周說：「雖然很困難，但是完成某一件事情的喜悅更大！」

韓孝周2013年曾因為軍官弟弟被爆出虐待後輩致死事件、被老闆李炳憲的桃色醜聞牽連，儘管事件都水落石出，她仍從「國民好感女神」跌落神壇，被觀眾抵制至少5年。韓孝周在釜山影展上透露，《Moving異能》開演前緊張到睡不好，幸好作品深受大眾喜愛，「看到有人說很有趣還看到流淚」，韓孝周就表示很怕被罵，時隔許久再受到大眾喜愛，「真的非常感謝」。

《Moving異能》最後一集上線時，韓孝周和媽媽一起欣賞，也透露母親稱讚她「做得好」。韓孝周說：「我是第一次演媽媽的角色，我想『演我媽媽就行了』。我媽媽是犧牲自己、為家人生活奉獻的媽媽，她好好當女人的時間不多，我在飾演美賢這個角色的過程中，也想起媽媽很多次。」

▲韓孝周分享拍攝《Moving異能》的辛酸幕後。（圖／BIFF官方臉書）
▲韓孝周分享拍攝《Moving異能》的辛酸幕後。（圖／BIFF官方臉書）
演藝生涯長達20年，韓孝周表示起初夢想就是成為「多彩的演員」，所以過去努力不懈提升演技，自認仍有不足，她說：「我真的是個不足的演員，只做了這件事，還有很多不懂的，真心感謝大家對我的寬容，多虧了你們，我才能成為演員。」

事實上，韓孝周回答問題時曾激動到落淚，或許是因為昔日受到許多挫折、委屈的關係，她雖然發誓要當好演員，卻自認對演技的要求不如以前；也提到剛開始演戲時每天都在哭，想做好卻怕失敗，「當時沒有自信，很害怕站在鏡頭前」，也因此對鏡頭產生恐懼，害怕到得了憂鬱症。

▲韓孝周20年來的演藝生涯起起伏伏，受到許多委屈，一度哽咽。（圖／BIFF官方臉書）
▲韓孝周20年來的演藝生涯起起伏伏，受到許多委屈，一度哽咽。（圖／BIFF官方臉書）

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