亞運金典時刻 ／李智凱完美落地、鞍馬摘金 二連霸寫空前紀錄
中華隊在杭州亞運競技體操共拿下1金2銅，李智凱包辦兩面獎牌，並在鞍馬項目完成二連霸，成為史上第一人，而他在場上再現招牌的「湯瑪士迴旋」，也成為本屆亞運中華隊的「金典時刻」。
特派記者廖聿偉/杭州報導
李智凱在本屆亞運完美複製成都世大運的套路，最終連難度分數6.5，總分15.500分也完全一樣，賽後李智凱說，「的確是相同套路，不過連分數都一樣，的確嚇了一跳。」
其實李智凱上場前原本打算使用難度分數6.7的套路，但跳上鞍馬時有點小失誤，所以靈機一動，決定先降回難度6.5，以保守的方式完賽，展現出臨危不亂的特質。
李智凱坦言，「壓力比上屆雅加達亞運還大，畢竟爭取連霸很困難，且各國都有進步。最後能順利完成任務，內心很感動。」
亞運連霸也多困難?翻開史冊檢視，史上只有一位選手能在亞運男子體操鞍馬項目連霸，且是在45年前，由中國選手在1974、1978年所締造。
根據國光獎章辦法，亞運金牌將可獲得300萬、銀牌150萬、銅牌90萬，其中「陸海空」田徑、游泳、體操可享有1.5倍加成，因此李智凱鞍馬金牌價值450萬，銅牌則有135萬，本屆亞運將有585萬元入袋。