卸任前最後一場國慶！執政近8年蔡英文歷年談話　最常提這兩個字

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蔡英文2016年國慶大會上，以「堅定向前，讓國家因改革而偉大」為題發表演說，由於這是蔡英文上任後第一場國慶大會，她闡述新政府團隊的施政主軸與國家藍圖、國際參與的努力與成果，並「重申兩岸關係的立場與善意」。
2017
蔡英文2017年於國慶大會上，以「更好的台灣」為題發表演說，並強調從「兌現承諾，衝刺改革」、「捍衛台灣的民主自由」及「積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置」等三個面向來實現更好的台灣。
2018
蔡英文2018年於國慶大會上，以「民主台灣，照亮世界」為題發表演說，說明在國際政經局勢劇烈變化下，台灣的因應之道是「求穩、應變、進步」，並將透過「強化國家安全」、「強化經濟實力」、「強化社會安全體系」等面向，厚植實力，壯大台灣。
2019
蔡英文2019年於國慶大會上，以「堅韌之國，前進世界」為題發表演說，強調讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權，並將持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強，最後，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。
2020
蔡英文2020年於國慶大會上，以「團結台灣，自信前行」為題發表演說，列舉四大重點，先是提出「防疫成果貢獻國際」，更闡述「新情勢下的經濟戰略」、「堅實國防維護國家安全」，最後，以「積極作為參與區域合作」作結。
2021
蔡英文2021年於國慶大會上，以「共識化分歧，團結守台灣」為題發表演說，先是提出以前一年一樣的「團結展現韌性，國際合作防疫」，再提到「區域情勢複雜，嚴峻挑戰空前」，並重申「凝聚團結共識，約定四個堅持」、「匯集社會力量，化解重大分歧」，最後則希望光榮自信攜手，讓台灣走向世界。
2022
蔡英文2022年於國慶大會上，以「給世界一個更好的台灣—堅韌之島‧韌性國家」為題發表演說，這年談話提出八大重點，同樣提及「 疫情中逆勢前進，把台灣推進一步」，也再度呼應前一年的「下波挑戰當前，打造韌性國家」，更展望未來，「 因應經濟變局，布局產業未來」，還指出現今社會面臨的難題，強調會「完備社福醫療，強化社會安全網」、「深化民主體制，爭取國際支持」、「 提升國防戰力，凝聚民心士氣」，最後更以「 維持台海和平穩定，是兩岸共同責任」作結。