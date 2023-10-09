正式啟動藍白合！國民黨派「金溥聰、黃健庭」代表 與民眾黨磋商
國民黨總統侯友宜今（9）日才剛拋出「2對2」與民眾黨談藍白合，稍早侯辦發布聲明，針對藍白合後續進行程序，國民黨中央黨部與侯友宜競選辦公室下午決定，將由競辦執行長金溥聰，黨部秘書長黃健庭為代表，與民眾黨進行初步磋商，正式啟動藍白合作，並呼籲，雙方儘快一起坐下來，只要是彼此關心的議題，不設前提，都可以討論。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜競選辦公室強調，關於雙方協商討論，建議應包含三個層面，六個方向，第一層是國家安全的核心理念與貫徹，包括兩個方向，分別是守護並貫徹中華民國憲法，以及堅持反對台獨、反對一國兩制。
侯友宜競選辦公室說，第二層是責任政治與政黨輪替的實現，第一個方向是全力促成藍白合作，第二個方向是，基於「做不好就要下台」的政黨政治理念，所以，侯辦認為，多數民眾絕對不會期待藍綠合，或綠白合。
侯友宜競選辦公室指出，最後一層則是行政立法，相輔相成的效能治理，包括兩個方向，一是國會立法權，包含立委選舉乃至未來國會組成（即正、副院長及召委選舉）以及合組黨團的合作討論，第二個方向是行政權，包含政策、政見主張，乃至未來政府內閣組成原則的合作討論。
對於柯文哲近日內提出的七項國政及民調主張，侯辦期待，雙方代表能儘速會面溝通，進行幕僚準備會議。