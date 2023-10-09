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Sam Smith怎麼了！首度來台攻蛋唱到一半突爆粗口　要求重來

▲Sam Smith唱到一半突然可愛的爆粗口喊停，要求重來一次，展現真性情。（圖／寬宏藝術提供）
▲Sam Smith唱到一半突然可愛的爆粗口喊停，要求重來一次，展現真性情。（圖／寬宏藝術提供）

記者吳雨婕／台北報導

Sam Smith於今（9）日在台北小巨蛋舉行「Sam Smith GLORIA全球巡迴演唱會—台北站」，他為了此次演唱會已經提早在昨日抵台。而演唱會門票一開賣就賣完，因此全場坐滿1.1萬名粉絲，寵粉的Sam Smith大方表示，在他的演唱會上，可以「大解放」，無論是想站起來或者一起唱都非常歡迎。此外，他在演唱歌曲〈Lay Me Down〉時，突然爆粗口喊停，引起全場驚呼。

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演唱會有規定不能攜帶大型後背包入場，且入場前需要檢查包包，因此演唱會到7點43分才正式開始演出，有「靈魂歌王」美名的Sam Smith身穿白色襯衫外頭則是銀色吊帶的馬甲，加上銀色長褲登台，展現剛柔融合的風格，一開口吟唱，就引起全場歌迷歡呼，他以歌曲〈Stay With Me〉為演唱會揭開序幕，他也開心的對粉絲說：「台北，我要看見你們的雙手！」歌迷熱情的以拍手回應。

在演唱〈I'm Not The Only One〉前，Sam Smith再度與歌迷互動，他問：「台北，你們今晚好嗎？」粉絲回以熱烈的歡呼與掌聲，他也被現場興奮的氣氛感染，笑說：「開心是嗎？我也是！」接著引領全場大合唱。寵粉的Sam Smith在演唱歌曲期間，除了不斷與粉絲對話外，心情極好的他親民的揮手向歌迷致意。

▲Sam Smith唱到一半突然爆粗口喊停。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼Sam Smith首度來台開唱，演唱許多經典歌曲。（圖／寬宏藝術提供）
▲Sam Smith唱到一半突然爆粗口喊停。（圖／寬宏藝術提供）
 
演唱〈Too Good At Goodbyes〉前，Sam Smith表示，他是第一次來到台灣，「我想說在我們開始這個秀之前，你要理解，我是從一個英國小鎮來的，然後一步一步完成夢想，謝謝你們，謝謝團隊。」Sam Smith還提到，「這個秀包含很多我的人生故事，這個秀想要表達的是『自由』（freedom），如果你想站起來，或是想要一起唱，都是可以的。」此外，Sam Smith在唱到〈Lay Me Down〉時，也許是因為情感很豐沛，竟然唱了幾句爆粗口喊卡，他可愛的對團隊與歌迷要求：「我可以重來嗎？」

《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，發現有許多歌迷「盛裝」出席，有粉絲身穿隆重的黑色禮服前來；還有粉絲披上彩虹流蘇披肩尬美。此外，許多藝人也是Sam Smith的粉絲，彭佳慧、關詩敏、U:NUS、詹雅雯、林志炫、TRASH頤原與魁剛、小男孩樂團、壞特、宇珊都到場觀賞演唱會。

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