迴避以色列「譴責哈馬斯」請求！毛寧：中國始終站在公平正義一邊
以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發數十年來最大規模衝突，不少平民遭狹持甚至殺害引發國際關注。中國外交部今（9）表示，中國是以色列和巴勒斯坦共同的朋友，呼籲國際社會加大對巴勒斯坦問題的投入，又稱平息以巴衝突的根本出路，在於落實「兩國方案」建立獨立的巴勒斯坦國。
國際中心楊智傑／綜合報導
以巴衝突導致大量平民捲入戰火，根據聯合國統計，哈馬斯統治的加薩走廊有超過12萬人流離失所。中國外交部發言人毛寧9日表示，中國高度關注以巴局勢，中國駐以色列使館和駐巴勒斯坦辦事處正與當地的中國公民保持聯繫，盡全力保障他們安全，同時也對衝突造成平民傷亡感到十分痛心，反對和譴責傷害平民的行為，「中國反對擴大衝突、破壞地區穩定的行動，希望儘快停火、止戰、恢復和平。」
毛寧強調，國際社會應該共同推動局勢降溫，並稱解決以巴衝突不斷循環的出路在於「恢復和談」、「落實兩國政策」，她稱只有儘早以政治方式推動巴勒斯坦問題才能全面妥善解決區域問題。
至於以色列希望中國能譴責巴勒斯坦的行為，毛寧則回應「在巴以衝突問題上，中國始終站在公平正義一邊」，強調中國是以色列和巴勒斯坦共同的朋友，「中方真誠希望看到巴以能夠和平共處，共享安全和發展。實現這一願景的根本出路在於落實兩國方案，建立獨立的巴勒斯坦國。」
最後，毛寧也針對美國向以色列運送彈藥和軍事設備對抗哈馬斯一事回應，稱中國在此問題上的立場是一貫的，「中方始終認為對話談判才是解決問題的根本出路，呼籲各方儘快停火止戰，避免局勢進一步升級和惡化。」