金鐘58／戲劇節目男主角難選！薛仕凌演技大爆發　吳慷仁絲絲入扣

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吳慷仁於《模仿犯》再度演出司法體系人員，不同於《我們與惡的距離》律師的據理力爭，表演較為外顯，《模仿犯》詮釋偵辦連環殺人案的檢察官「郭曉其」，因為兒時目睹家中滅門血案，埋藏心中的傷疤再度被撕開，帶著憤恨和嫉惡如仇的天職追查兇手，吳慷仁將角色入魂，選擇以理性、隱諱、內斂的方式表達所有情緒，表演絲絲入扣，這是他五度提名此獎，挑戰第二座視帝。
李銘忠冷血又脆弱、演出收放自如
大馬視帝李銘忠在《台灣犯罪故事》單元二〈生死困局〉演出出身華興幫、專門追殺黑道的殺手「沈昌戎」，因為一樁滅門血案被判處死刑定讞，卻始終否認是殺人兇手，積極上訴以洗刷罪名，李銘忠原本絕望等待被處以極刑，直到遇上有機會讓自己贖罪的記者（王柏傑 飾），兩人在監獄長達11頁台詞的對手戲、殺人的冷血、行刑前的恐懼，李銘忠都表演得很精采，今年是他首次敲鐘。
姚淳耀光眼神就嚇人、呼吸令人發毛
姚淳耀於《模仿犯》飾演上班時是滿口仁義道德的電視台主播、主持人，下班後成為連續殘殺多名女性的殺人魔「陳和平」，必須處理、消化和呈現兩種截然不同的性格和人設，難度不小，姚淳耀的表演不像演出角色，而是成為角色，眼色之間的轉變讓人不寒而慄，全劇沒有破綻或矯情之處，一場砸爛林心如臉的戲，姚淳耀語氣和呼吸都有戲，令人發毛，這是他二度入圍此獎，挑戰第二座視帝。
蔡昌憲憨直且重情、做足功課
蔡昌憲在《牛車來去》演出崇拜廖添丁、寄人籬下的商號員工「許明發（水蛙發）」，此為繼《苦力》之後，再度被導演李岳峰欽點擔任男主角，蔡昌憲演活日據時期台灣農村家庭裡的草根人物，表演靈活又勾動觀眾情緒，渲染力十足，看得出來做足角色功課，不管是為保護家人而選擇當黑道，姊姊安心亞哀求回頭的對手戲，還是和女友喬湲媛的感情戲，讓人又哭又笑，這是他相隔3年，二度提名此獎。
薛仕凌悲慘人生惹人憐、演技大爆發
薛仕凌於《台灣犯罪故事》單元一〈出軌〉飾演一心想獲得父親認可，卻始終被差別對待的長子「林學慶」，因為林父死於火車出軌意外，他是鉅額保險金受益人，被檢方懷疑是搞軌案兇手，他與演出弟弟的施柏宇各自心理狀態複雜，薛仕凌將對手足想愛卻忌妒的矛盾感，詮釋的精準到位，另外把父親棺材封釘的暴怒戲、一場情緒崩潰的重點戲，薛仕凌無痕且悲催的表演十分震撼人心，這是他二度角逐此獎，挑戰第二座視帝。
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