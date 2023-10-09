泰國BL男星共浴畫面流出！Bright半裸抹油散發《愛的香氣》勾查農
LINE TV獨播泰國BL劇《愛的香氣》，由電影《模犯生》男主角查農‧桑提納同庫（查農）、拉皮彭·塔帕蘇萬（Bright）主演，大談跨時空的甜虐主僕戀。雙帥在雨中纏綿激吻後進屋躲雨，Bright暗示「家裡只有我們」互脫衣擁吻，一路吻到床上；另一場是2人浪漫相擁談情，查農幫半裸的Bright抹油，伸手按摩相當曖昧，共浴畫面被粉絲直誇是泰腐「年度最佳」，讓觀眾看了臉紅心跳。
記者蔡依庭／綜合報導
Bright在劇中飾演「少爺」與「管家」查農有不少害羞的親密戲，在官方釋出的花絮中， Bright、查農因為朝夕相處越來越熟悉，會私下互相吐槽對方，像是「半裸抹油」的場景，Bright爆料查農油倒太多，「感覺都可以下鍋炸了」，但他最後又稱讚查農按摩很舒服。
不僅如此，Bright透露查農有場做甜點的戲，但打蛋居然瘋狂失敗，卻惹來查農抗議：「遠景的時候都有成功，有證據，不信你看！」Bright笑道：「遠景的時候，一次就拍好，但拍近距離的時候，每顆都破！」不過他又幫查農解釋，可能是蛋不好，不夠新鮮的緣故，查農馬上笑回：「沒關係Bright，來不及了！」《愛的香氣》LINE TV全台獨播，與泰國同步播出。