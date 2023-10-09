大S被服務員瞧不起惹怒！巴黎霸氣狂買名牌包 小S嘆氣：何必呢
大S是知名時尚達人，昔日很愛購買精品包珍藏，不過年輕時也有踢到鐵板的經驗，小S（徐熙娣）主持《小姐不熙娣》時，提及年輕時打腫臉充胖子的購物經驗，笑稱跟大S去法國旅行時踏進名牌店，因為她們年紀很輕，又是東方人，竟然遭到服務人員以瞧不起的態度對待，激不得的大S當場大手筆買了2個名牌包，讓小S無奈表示：「何必呢？」
記者江芷稜／綜合報導
小S說，當時她們跟店員要求看包包，但是服務人員卻態度輕蔑拒絕，不管她們點名哪個款式的包，店員都會以「NO」回應，不願幫忙拿給她們看，她當時內心非常不爽，想要離開店裡，索性告訴大S：「他們態度那麼差，我們趕快離開這家店，不要消費。」
沒想到大S被服務員氣到，竟然堅持要買包回去，表態：「不行！老娘就是要買給你看！讓你知道老娘有錢。」然後出手買下兩個包，讓妹妹瞬間無言，嘆氣說「何必呢」，既然對方態度這麼差，不應該讓他們有業績。
熟悉大小S的網友則挖出當年《康熙來了》的片段，大S也說過這段經歷，因為這是她們人生第一次買名牌包，不知道購物程序還要排隊登記，才能跟服務員要求看包，所以乾等了好長一段時間，加上小S戴著牙套、大S穿著球鞋，都不像時尚名媛貴婦，才會被態度超跩的店員無理對待，小S一度在精品店睡覺休息，最後大S靠著當場罵人、據理力爭，幾乎花光了預算，終於如償所願買到人生第一個名牌包 。