年終行情沒了？以巴戰事不確定因素升高、恐影響台股

台股在國慶連假前在16200點至16500點之間來回震盪，原本投信業者預估從中長線角度看，著眼於年終行情，可逢低布局，且指數空間看16200點至16700點，中小型股票機會較大。但連假期間遇上以巴衝突，增添市場變數，專家認為資金轉向避險商品，可能使新台幣相對走貶，進一步影響台股。
記者許家禎／台北報導
永豐投顧指出，近期美股表現弱勢，而債券價格也同步下跌，綜合而言，是資金面緊縮，而這一切都源於FED態度不明，有意在市場製造壓力，以達到壓制通膨的效果。因此，未來隨著各種經濟數據公布，也將導致股市持續波動，可能要等11月FOMC會議決議才能逐漸穩定。另一方面，美國眾議院議長意外下台衍生更多的不確定性，政策改變、政府關門等事件恐難以避免。
永豐投顧表示，儘管外資持續站在賣方，投信則連續買超43天，態度堅定，成為多方主要力量，顯示投信嘗試打破多空僵局，從中長線角度看，投信著眼於年終行情，值得投資人繼續追蹤。然而美國市場變數太多，不建議大舉進場，逢低布局還是較穩妥。本週指數空間看16200點至16700點，中小型股票機會較大。
不過，以色列與巴勒斯坦爆發半世紀以來最嚴重衝突，以色列7日遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）大規模攻擊，雙方展開激戰，死傷超過千人。再度發生地緣政治衝突，台經院研究員邱達生指出，以巴戰爭衝突造成市場不確定因素升高，使資金湧向避險資產，如黃金、美元與日圓，台幣相對將走貶，估進一步對台股不利，建議持續觀察國際動向。