BLACKPINK續約問題出在Lisa身上！1000億換不到她點頭 YG放棄了
南韓女天團BLACKPINK成員Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé與「YG娛樂」的合約今年8月8日到期，4人是否續約仍然不明，日前傳出Jennie、Jisoo決定自己開公司；但前娛樂資深記者、現職YouTuber的李鎮浩則指出Lisa身價已超過1000億韓元（約台幣25億元），認為BLACKPINK續約的最大難題，就出在Lisa身上。
記者陳雅蘭／綜合報導
Lisa日前現身巴黎瘋馬秀表演，引發全球網友討論。李鎮浩提到，如果Lisa跟「YG娛樂」續約的話，勢必無法再接觸此多元性質的挑戰；加上南韓演藝風氣的關係，不僅是「YG娛樂」，可能連和其他經紀公司簽約，也難以保證能嘗試此類型的工作，這也可能是藝人至今遲遲沒點頭續約的原因之一。
BLACKPINK已經是國際化女團，許多海內外經紀公司排隊等簽約，泰國某經紀公司更開出500億韓元求Lisa點頭。李鎮浩對此表示，不少公司都在跟Lisa以外的成員接洽中，而Lisa是BLACKPINK重要的存在，考量到國際與東南亞市場，以目前Lisa的身價來看不止500億，已達到1000億的程度。
事實上，南韓經紀公司要在一位藝人身上投資超過100億，是非常困難的一件事，所以「YG娛樂」跟Lisa續約機率微乎其微。李鎮浩也認為，「YG娛樂」目前著重於BLACKPINK的團體合約，不干涉成員的個人合約簽給其他公司，只要BLACKPINK的IP繼續留在「YG娛樂」就好。