快訊／關注女性勞動力！今年「諾貝爾經濟學獎」由她一人獨得
2023年「諾貝爾獎」（Nobel Price）各獎項得主將從2日起陸續揭曉，今（9）日也迎來最後的「經濟學獎」（Economic Sciences），而2023年諾貝爾經濟學獎得主由哈佛大學教授、美國勞動經濟學家戈丁（Claudia Goldin）單獨獲獎，肯定其在「女性勞動力不平等」領域的研究。
國際中心楊智傑／綜合報導
2023年諾貝爾經濟學獎今年由現年77歲的美國經濟史學家和勞動經濟學家戈丁單獨獲獎，瑞典皇家科學院表示，今年將諾貝爾經濟學獎頒發給她是為表彰其「增進各界對女性勞動市場結果的理解」。戈丁研究範疇聚焦於女性勞動力在技術變革、教育等領域以及在收入方面的性別差距，除了獎牌與獲獎證書外，她也將獨自抱回共1100萬瑞典克朗（約新台幣3240萬）的獎金。
諾貝爾經濟學獎迄今頒發出55個，包含戈丁在內僅有3位女性獲獎者，其餘兩人分別是美國政治經濟學家歐斯壯（ Elinor Ostrom）於2009年獲獎，另一人則是以該獎項史上最年輕得主之姿，在2019年以年僅46歲就獲獎的法裔美國經濟學家杜芙洛（Esther Duflo）。