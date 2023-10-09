拜習會前奏！美參院多數黨領袖舒默率團訪中 批北京未支持以色列
美中局勢緊張之際，民主黨籍的美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率跨黨參議員代表團抵達北京，這是自2019年來首次有美國國會議員到中國進行訪問，包含《彭博》、《路透》與《美聯社》等外媒報導，舒默一行人有意尋求在北京會見中國國家主席習近平，在此之前他已向中國外交一把手王毅會面，期間更特別提到對於北京在以巴衝突聲明上，並未對以色列表示同情或支持而感到失望。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國參院多數黨領袖舒默此行前來，正值美中關係惡化之際，雙方有意為了美國總統拜登和中國國家主席習近平在今年11月於舊金山舉行的會晤奠定基礎。根據中國官媒報導，中共中央政治局委員，中央外辦主任王毅先是在北京與舒默率領的跨黨派代表團舉行會談，接下來習近平將於人民大會堂與舒默見面。
與會代表團包括6名參議員，主要由來自愛達荷州的共和黨籍參議員克雷波（Mike Crapo）共同帶領。由於愛達荷州是半導體巨頭、也是目前身陷美中晶片大戰的「美光科技」總部所在地，克雷波也料將在科技領域發聲，另外也有共和黨的卡西迪、甘迺迪和民主黨的哈珊、奧索夫，一行人預計將會見中國的企業領袖、當地美國企業人士以及政府官員；舒默辦公室表示，他將聚焦爭取美國企業在中國的互惠政策、替美國勞工的打造公平競爭環境，另也將關注美國在先進科技維持領導地位，以維護國家安全。
美國官員表示，舒默一行人結束訪中後，會繼續亞洲行，造訪南韓、日本等地，力圖增進美國的經濟與國安利益。
中國官媒則在稍早指出，在與習近平會面前，舒默先是在北京感謝王毅抽時間會面，表明願意進行坦誠而富有成效的溝通。同時舒默也提到，對中國外交部昨天就以巴局勢發表的聲明感到失望。他認為，北京的聲明沒有對以色列表示同情或支持。
報導引述北京中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，若相關會談順利，習近平有可能會見舒默，這也將代表未來拜習會成行機會增加。