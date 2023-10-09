亞運籃球／中國男籃創史上最差！姚明慘遭批判 前男籃國手說話了
杭州亞運會可說是中國男籃史上最羞恥的一場戰役，中國男籃最終只有拿下銅牌，跟過去亞運會8金的紅色軍團，實力相差甚遠，中國男籃主席姚明不但被球迷批判，連前中國男籃球員馬健都忍不住在網路上說話，要中國男籃改革，他說：「中國籃球不是一個人的責任，而是所有熱愛籃球人的責任！」並且要球迷理性正視問題。
記者吳政紘/綜合報導
馬健以「史上最差」來形容中國男籃從世界盃開始的爛成績，他寫下：「我們的競技運動無論從政策和財務國家都給予了大力的支持。國家隊兩度無緣奧運會，兩屆世界盃慘敗，亞運在家門口輸掉比賽，中國男籃也創造了史上最差戰績。」
馬健過去是中國男籃主力，但他大學就讀美國猶他大學，並且之後前往洛杉磯快艇隊試訓，今年54歲，雖然早已退役，但他十分館新中國男籃發展。
這幾年中國男籃在亞洲越來越慘，連日本、菲律賓等國都打不贏，實在沒有過去姚明時期「一統江湖」的霸氣。馬健表示：「中國籃協的改革成敗與否其實只是籃球的一部分。中國籃球的改變其實才是真正的關鍵。」
不過中國男籃的失敗，姚明在日前受訪時說：「換掉杜鋒的決定很艱難，但是國家隊主教練，必須專職化。我們都知道臨陣換將是兵家大忌。」
連歸化球員李凱爾也說：「中國籃球處在上昇道路中，仍有許多工作要做，我想成為其中的一員，和中國籃球一起發展更多籃球資訊。」看得出中國男籃困境艱難。