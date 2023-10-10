5架勇鷹高教機首度國慶衝場！拚66架2026年全數交機
112年國慶大會今（10）日上午舉行，5架ATJ勇鷹高教機以緊湊的大雁隊形高速飛越總統府上空，這是勇鷹高教機首度5機編隊在國慶中展演。勇鷹高教機預計2026年全數交機，將取代F-5E/F部訊機與AT-3教練機，因應勇鷹高教機編制，空軍官校也將「飛行指揮部」獨立升格為「空軍飛行訓練指揮部」。
記者呂炯昌／台北報導
2016年5月蔡英文總統上台後，以686.4億元新台幣委託漢翔公司生產66架T-5勇鷹高教機，用於汰換1984年服役的AT-3教練機，以及1970年代陸續服役的F-5E/F戰機。前者將於2025年汰換，後者將於2024年汰換，空軍採購的勇鷹高教機已陸續量產，並分批撥交空軍志航基地，至2023年8月已交付17架給空軍，預計2026年66架全數交付空軍。
過往空軍戰機飛行員訓練，必須接受「三階段、三機種」訓練，也就是官校T-34C初級教練機、AT-3教練機，下部隊再接受F-5E/F戰機的訓練。隨著勇鷹高教機的加入，空軍戰鬥機飛行員的訓練，將逐漸向「三階段、兩機種」的願景前進，也就是勇鷹高教機一併取代AT-3與F-5E/F的功能。
2022年5月，台東志航基地展開首梯換訓教官開訓。2022年雙十國慶典禮上，勇鷹高教機也首度與F-5E/F型戰機衝場飛越總統府上空，象徵兩代部訓機傳承。
空軍新購66架F-16V Block70戰機將部署於台東志航基地，同時因應勇鷹高教機的成軍，空軍將新編成第七戰術戰鬥機聯隊與空軍飛行訓練指揮部，將原本的第七訓練聯隊恢復為作戰的戰鬥機聯隊。原本隸屬於空軍官校編制下的「飛行指揮部」，將獨立升格為「空軍飛行訓練指揮部」，駐地仍規劃在岡山空軍官校內，統一原先的官校基礎訓與部隊戰鬥訓，兩者將結合進行戰鬥機與行政軍機的專業培訓，盼能提高專一量能。