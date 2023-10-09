名家論壇》單厚之／要為五斗米折腰，就不要搞政治

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趙少康如果是一般的媒體老闆，這樣的說法或許還有幾分道理。但趙少康不是一般的媒體老闆，不可能沒有這樣的敏感度，也不會不知道會引起多大的爭議，卻依然執意為之，擺明了就是吃定國民黨，也才會在第一時間就喊出「開除我好了」這樣的話。但即便用一般媒體較低的標準，趙少康也該在背板上寫上「廣告」或「本背板不代表主持人立場」之類的字眼，趙少康卻刻意混水摸魚，挑戰國民黨的紅線。
回到根本的問題，今天的趙少康同時具有媒體人與政治人兩個角色，但何為主、何為從？或何時媒體人為主、何時媒體人為從？何時政治人為主、何時政治人為從？這樣的問題在背板是基金廣告、酒類廣告時很清楚，了不起就是一個唯利是圖的媒體老闆，但涉及政治時就是另外一回事，難免很多人搞不清楚這個背板前面站的到底是「中廣董事長趙少康」還是「戰鬥藍領導人趙少康」？
2年多前，趙少康從媒體人一腳跨回國民黨，說要選黨主席、選總統，為了維持「政媒分離」的表象、為了避免被要求出清中廣的股份，一直沒有擔任、參選任何黨職。但趙少康也號召成立「戰鬥藍」，隱然成為國民黨內的一個派系領導人，對於國民黨內的大小事無役不與，日前更發出「戰鬥藍動員令」，要在11日和韓國瑜合體啟動輔選列車，在各地舉辦造勢活動。
趙少康的目的很清楚，因為目前黨中央和侯友宜競辦都沒有他能插手的空間，只有結合韓國瑜的力量、號召深藍的支持，才能從地方包圍中央，與朱立倫的黨中央和侯友宜的競辦分庭抗禮，取得藍軍的話語權。這樣的陽謀其實無可厚非，但趙少康不能一邊捨不得郭台銘的錢，一邊又要掌「戰鬥藍」的軍旗、又要國民黨的權。
11日「戰鬥藍再動員、國民黨要過半」記者會也在中廣舉行，如果按照趙少康之前的講法，郭台銘是不是也可以再買一次連署廣告？還是在同一棟大樓中不同樓層的趙少康，分別具有不同的身份，在某一層是政治人、需要受黨紀的約束；到了另一層就搖身變成媒體人，黨紀就管不到？依照同樣的邏輯，徐巧芯這些也經營直播平台的國民黨候選人，可不可以比照趙少康的方式辦理？
今天的趙少康就是「又要做X子，又要貞節牌坊」，前一手剛拿了郭董的錢，轉過頭來說自己是戰鬥藍的領導人，這樣的作風怎麼可能讓人信服、讓人願意跟隨。也難怪趙少康的「戰鬥藍」搞了這麼久，也沒搞出名堂，所有人都是記者會時賺一波曝光，回頭誰也不會自稱是「戰鬥藍」，沒有半個願意承認自己是趙少康的人。
商人可以為五斗米折腰，政治人物卻是要講理想、講風骨的，趙少康當然可以拿自己微薄的政治能量變現，但若想要在兩個不同身份之間遊走，還能獲得民眾的尊重、信賴，那就真的是想多了。郭董背板事件其實是趙少康過去兩年參與政治的寫照，以為自己可以名利雙收，其實是不斷折損自己的公信力和格調，也難怪在國民黨內越混越不成氣候。
●作者：單厚之／資深媒體人
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