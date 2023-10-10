支持者相挺！吳崢遇把扇子放冰箱　謝子涵獲盆花要她「含苞待放」

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面對即將迎來的選舉，吳崢、謝子涵積極跑地方行程，過程中，也發生不少有趣、暖心的小故事。吳崢回憶，某天拜票拜到一間小吃店，老闆熱情對他喊加油，他逐桌發面紙，赫然看見冷凍櫃上竟然放上他的扇子，好奇心驅使下，便詢問老闆，未料老闆竟神回「我們幫你放在冰庫裡凍蒜」，這讓吳崢直呼，老闆很用心，也很有創意。
吳崢提到，跑地方行程次數越多，會感受到鄉親的態度有所不同。他說，中和鄉親很可愛，前陣子中秋節烤肉，他挨家挨戶拜票，看到有8、9人圍在一起烤肉，他發放扇子、文宣，未料，對方卻說「我挺藍的」。
基於禮貌，吳崢還是繼續發文宣、爭取支持，等到發完後，沒想到對方突然笑稱「我是綠的啦！我是死忠民進黨支持者！」這讓吳崢笑說，支持者很有趣，還會和你玩！
不只是支持者，反對者也會反串！吳崢笑說，拜票時他會站路口，與來往車揮手、向大家問好，當時他在遠方看到一台機車騎士，遠遠地熱情跟他揮手，他見狀後，也和對方揮手，沒想到對方靠他越來越近時，突然變臉、比出倒讚手勢，使吳崢哭笑不得，直呼「為了確保讓我看到，他一開始還興奮揮手！」
謝子涵則表示，前陣子送愛心物資到弱勢，遇到一位阿伯，她向阿伯問候有沒有吃飽穿暖，阿伯反倒關心年輕人在地方選舉很辛苦，像是把她當成自家孫女一樣，讓她心裡暖暖的。她說，投入選舉後與家人聚少離多，遇到這些像家人一樣關心自己的長輩，心裡總是暖暖，感覺「回家真好」。
謝子涵提到，還有一位支持者傳訊息說很感動有年輕人願意回家鄉打拚，特地贈送「全花苞」的盆花，寓意是「含苞待放」，鼓勵她一步一腳印，為台灣、為潭雅神后努力。
謝子涵說，這種暖心的舉動，讓她更有拚勁，知道自己並不孤單，因為民眾想要「更新、更好」的心情很熱烈。
謝子涵指出，在選區最常聽到「要換年輕的！」大家都覺得這裡30年來進步緩慢，讓年輕人來拚更有衝勁，她也有信心讓潭雅神后更新、更好。