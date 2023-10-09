連夜空襲加薩！以色列國防軍：成功擊斃發動突襲的哈馬斯指揮官
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）7日大規模突襲以色列，在以色列宣布進入戰爭狀態後，以色列國防軍（IDF）從最初的措手不及到如今展開強烈反擊攻勢，今（9）日更稱在強勁的空襲火力掩護下已經重新控制加薩地區周圍的所有社區，而哈馬斯軍事指揮官之一的辛瓦爾（Yahya Sinwar）也在今天的空襲轟炸中被擊斃。
國際中心楊智傑／綜合報導
哈馬斯7日突襲以色列後戰事進入第3天，以色列國防軍在8日晚間至9日一早，針對由哈馬斯掌控的加薩走廊（Gaza Strip）地區發動4波空襲。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）少將稱，IDF連夜砲轟加薩地區包含7個哈馬斯指揮中心和1個伊斯蘭聖戰組織（PIJ）指揮中心在內，將近800個軍事目標；而在連番空襲過後，以國南部22處被入侵的地區已收復，被哈馬斯民兵滲透的加薩走廊周邊社區也都已奪回，惟尚未完全驅逐以色列境內的民兵。
哈加里透露，目前「所有戰鬥已中止」，在火力強大的空襲之下，以色列國軍已經斷絕加薩地區的燃料、水電與糧食後援，尤其是針對以色列發動突襲的哈馬斯指揮官辛瓦爾（Yahya Sinwar）也在這波連續空襲中於其住所被轟炸身亡，哈加里少將也放話稱「哈瑪斯的軍事和政治領袖及其所有資產注定潰敗！」。
不過，巴勒斯坦內政部也反批以色列的空襲行動根本不人道，指控以國聲稱的攻擊目標其實根本就是住宅大樓、民用基礎設施與清真寺，並批評以色列國防軍的胡亂攻擊危及大批巴勒斯坦平民。
綜合半島電視台、BBC等外媒，連夜受到砲轟的加薩地區死傷人數再度上升，加薩衛生部表示，自週六以來，受飛彈襲擊已造成511人死亡、2750人受傷；以色列當地媒體則稱在哈馬斯襲擊與隨後的戰鬥中，以國死亡人數估計已攀升至800人。