中研院AI語言模型大出包！問國慶日竟答「10月1日」 已緊急下架
CHatGPT問世後引發熱潮，我國中央研究院近日推出類似CHatGPT的繁體中文語言模型CKIP-Llama-2-7b，不過有網友實測試問「我國領導人是誰」？語言模型回答「國家主席習近平」，再提問「「國慶日是何時？」回覆是「每年的10月1日」；中研院今（9）日已緊急下架。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，CKIP-Llama-2-7b是中研院詞庫小組（資訊所及語言所共同成立）開發的繁體中文大型語言模型，可作為學術使用或是商業使用；CKIP-Llama-2-7b採用了2種資料集進行訓練，分別是「COIG-PC資料集」和「dolly-15k資料集」，前者是以中國AI研究單位為首所編制的作品，後者則是以簡體中文為主的一般性知識問答對話資料集，再加上CKIP-Llama-2-7b使用的C-Eval中文模型評測，同為中國清大和中國交大所開發的評量系統。
不少網友親身試用後發現，詢問「我國領導人是誰」？語言模型會回答「國家主席習近平」；問「國慶日是何時」？語言模型則回覆是每年的10月1日；對此，有專家認為，中研院的這個語言模型都是採用大陸資料，最後進行「簡轉繁」而已。
中研院今天緊急下架該系統，並發布聲明指出，這項小型研究僅用了大約30萬元的經費，將明清人物的生平進行自動化分析，建構自動化的歷史人物、事件、時間、地點等事理圖譜，因此訓練資料除了繁體中文的維基百科，另也包含臺灣的碩博士論文摘要、來自中國開源的任務資料集COIG、詩詞創作、文言文和白話文互相翻譯等閱讀理解問答；在github網頁上也據實說明。
中研院也表示，由於這是一項個人小型的研究，各界對該模型進行的提問測試，並未在原始的研究範疇。該研究人員表示，由於生成式AI易產生「幻覺」，模型產生內容出乎預期，也是未來要努力改善的地方，研究人員今日已將測試版先行下架，未來相關研究及成果釋出，會更加謹慎，未來針對對相關研究的成果，公開釋出前，院內也會擬定審核機制，避免類似問題產生。