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以色列誤判情勢有原因！路透：哈馬斯「用此計」誤導以國情報系統

▲以色列與巴勒斯坦爆發大規模衝突，巴勒斯坦激進組織哈馬斯從加薩走廊對以國發射大量火箭彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與巴勒斯坦爆發大規模衝突，巴勒斯坦激進組織哈馬斯從加薩走廊對以國發射大量火箭彈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）對以色列發動突襲以來，戰事進入第三天，以色列國軍也在政府宣布進入戰爭狀態下整裝，對加薩走廊地區發動空襲。然而，對於最初為何以色列情報系統失靈導致應變不及，有消息人士告訴《路透》這是因為哈馬斯持續的情報策略成功「誤導」以色列，才讓該國軍情單位錯估情勢。

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《路透》今（9）報導引述消息人士說法指出，掌控加薩走廊地區的哈馬斯組織過去數月內不斷以色列呈現「還沒做好戰鬥準備」的假象，哈馬斯以「尋求工作機會、提升經濟水平」為表驗，向以色列表示，「比起發動戰爭，哈馬斯更關心加薩人民能跨越邊境找到工作。」

報導指出，以色列軍方人士被這種說法說服，相信如果逐漸開放愈來愈多的加薩人民前往以色列工作，那麼會替雙邊緊張關係帶離一定程度的緩解，但這種想法被證實是錯的，另一名以色列安全人士也稱，哈馬斯塑造「只要錢」的假象，背後實際上是不斷進行軍事行動操演。

文內提到，哈馬斯組織的情報策略陸續在各面向展現成功，例如過去兩年來以色列發放上千張許可證給加薩地區的巴勒斯坦人，使他們可以前往以色列與西岸地區工作，這在一定程度上成為哈馬斯組織突襲能夠成功的缺口；另外以色列也深信哈馬斯並不具備戰鬥準備，因此當加薩地區被該組織建立了一個以色列聚落用於模擬攻擊時，以色列情報單位在收到演習影片時，仍以為對方在虛張聲勢。

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