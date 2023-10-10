蔡英文將發表任內最後一次國慶演說！主題曝光聚焦這4部分

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今年國慶是在經歷3年疫情後，終於卸下口罩，齊聚共度國家的慶典，據了解，蔡英文首先除了向僑胞及國際友人致謝外，也將談及中華民國台灣屹立不搖的精神。
蔡英文將指出，潛艦國造在歷經30年，橫跨不同政黨的總統，從無到有，終於實現，第一艘原型艦在上個月下水，也預計在2025年正式服役，台灣的國防自主至此再跨出一大步，並再次展現，守護中華民國台灣的決心；此外，蔡英文並強調，我們面對挑戰必須繼續向前，不前進就會倒退，不奮進努力，就無法掌握自己的未來和命運。
蔡英文接續說明，在執政7年多來，儘管面臨國際區域局勢快速變遷的挑戰，但她從未忘記對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛，但感謝國人的團結及包容以對，讓各項改革逐步落實，並以通過婚姻平權法案、年金改革、調漲基本工資等為例。
知情人士提到，蔡英文將說明，除了逐漸落實各項改革，政府傾全力厚實國力、確保國家安全、穩定兩岸情勢，也推動如「六大核心戰略產業」、投入基礎建設等帶動國內產業轉型升級，因此，近幾年台灣的GDP規模已大幅成長，且在近年全球經濟停滯及通膨局勢下，台灣的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值、站穩四小龍之首，以及維持相對穩定的物價；政府同時保持財政穩健，協助人民生活減壓，「台灣不僅是驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，中華民國的國力變得更強了」。
此外，蔡英文也將揭示，台灣翻轉過度依賴單一市場的狀況，從對美國的出口金額翻倍成長、對新南向國家的出口亦創史上新高、強化與歐洲鏈結等，讓台灣成為全球供應鏈重組中的關鍵角色。
據悉，蔡英文將強調，台灣不僅證明，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，我們都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴外，也得到了國際團結堅實的支持力量。
蔡英文也強調，政府自2016年以來，始終信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，與全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，台灣仍將與國際社會持續建構「善的循環」。
蔡英文提到，經過7年多的努力，感謝台灣人民的團結打拚，如今的台灣已經是世界的台灣，台灣的民主和經濟也給世界更好的台灣；在最後一次的國慶典禮上，蔡英文期許，在全體國人累積的基礎上，國家自信沉穩前進，讓世界因為台灣而更好。