外籍YTR花博公園將落單女子「拖進草叢性侵」！遭判2年驅逐出境
一名土耳其籍Youtuber今年來台拍攝影片，某日半夜他在花博公園喝酒，遇見一名落單女子正要找朋友，上前攀談後發現她酒後意識不清，因此生出歹念，竟將人拖進公園草叢內性侵得逞；該名女子報警後，檢方依乘機性交罪起訴，案經台北地院審理，法官審酌該名土耳其Youtubr已已花60萬和被害人和解，依犯乘機性交罪，處2年徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，今年2月23日，該名土耳其籍Youtuber來台拍攝，預計停留在台一個月，同月28日凌晨3時許，他在花博公園內喝酒，碰見一名女子搭乘計程車前來找朋友，上前搭訕攀談後，發現該女子走路不穩，似乎已經喝醉，竟將她抱到草叢內性侵得逞，後續被害女子朋友覺察有異，協助她報警處理。
台北地方法院審理時，土耳其籍Youtuber坦承犯行，法官考量他以60萬與被害女子達成和解，在本國無犯罪紀錄，判刑2年，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，刑期執行完畢後驅逐出境。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110