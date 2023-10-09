Sam Smith嗨到全脫了！只穿丁字褲辣曬電臀 妖嬈舞姿嗨翻小巨蛋
「Sam Smith GLORIA全球巡迴演唱會—台北站」於今（9）日晚在台北小巨蛋登場，Sam Smith大方「脫掉」，還換上性感丁字褲與網襪，展現嫵媚舞姿，演唱歌曲〈Human Nature〉、〈Unholy〉，讓全場氣氛嗨到最高點。
記者吳雨婕／台北報導
Sam Smith在演唱會上除了演唱他的經典歌曲外，還特別演唱了他於今年的葛萊美獎上奪下「最佳流行組合／團體表演獎」，與變性人歌手Kim Petras合作的歌曲〈Unholy〉，演唱這首歌曲時，Sam Smith則是穿著黑色馬甲、網襪與丁字褲，辣秀妖嬈舞姿，展現無懼世人眼光，勇敢做自己的風格；在表演〈Human Nature〉時，Sam Smith直接上空，只在胸前貼上兩個黑色的叉叉，引人遐想，讓現場氣氛超嗨。
事實上，Sam Smith日前推出專輯《Gloria》時提到，自從公布自己為非二元性別，時常受到網友批評，還因為穿衣風格，曾遭路人在街上言語辱罵，甚至吐口水，而這張專輯、巡演取名為「Gloria」，即是代表一種內在精神，鼓勵著他繼續堅持，這也是為什麼他會在演唱會上，以中性、女性化穿搭示人，並且一直強調「自由」的原因。
或許，當有一天世人不再以刻板印象看待那些約定俗成的人事物時，才是所謂真正的自由吧。