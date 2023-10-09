生於北京！以色列女大生遭擄「淒厲哭喊」 中媒曝：母親是華人

以巴戰火延燒無辜外國平民！美國務院稱9人喪生　泰總理下令撤僑

▲巴勒斯坦武裝組織哈馬斯向以色列發動襲擊，期間有不少外國公民遭綁架成人質，甚至慘遭殺害。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦武裝組織哈馬斯向以色列發動襲擊，期間有不少外國公民遭綁架成人質，甚至慘遭殺害。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以巴衝突之際大批無辜平民遭捲入戰火，尤其不少國民在當地遭擄成為人質甚至遇害引來國際高度關注。泰國外交部今（9）日證實，有多達12位泰國公民在以巴衝突中被殺，總理也下達撤僑命令；美國國務院則指出，此次襲擊至少造成9名美國人死亡，其中也包含參加戶外音樂節遭掃射的美國公民。

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以色列遭到巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈馬斯」突襲後，該國也把轟炸加薩地區做為反擊，雙方交戰的同時也造成不少平民受到牽連。在戰事首日，哈馬斯組織闖入以色列的戶外音樂節活動現場，並綁架大量平民作為人質，現場發現的250多具屍體內就包含來自美國、加拿大、挪威和德國等的參與者。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨稱白宮已經收到情資，確認有美國公民在以巴衝突中死亡或被擄為人質，而詳細數字則是由國務院發言人米勒（Matthew Miller）在今日公布，米勒表示這次襲擊行動造成至少9名美國人死亡，數字可能隨著後續更全面統計而出現變化；為此，美國國防部也已經下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。

▲以色列與巴勒斯坦極端伊斯蘭組織「哈馬斯」開戰，加薩地區頻頻遭到空襲。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與巴勒斯坦極端伊斯蘭組織「哈馬斯」開戰，加薩地區頻頻遭到空襲。（圖／美聯社／達志影像）
泰國外交部也證實，突襲事件導致12名泰國公民身亡、8人受傷，另有11名泰國人遭俘虜。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）則在譴責哈馬斯的行為後，下令泰國皇家空軍和民航機待命準備撤僑，由於在以色列工作的泰國人多達3萬，其中約有5000人居住在衝突地區，因此直到現在仍有1千多名泰國公民在以色列等待撤離。

中國媒體《羊城晚報》也在今日引述以色列中華商會一名內部人員消息，稱根據統計至少有3名中國人在以色列中彈、4名中國人處於失聯狀態，失聯的包含此前備受關注的25歲、中以混血女子諾雅（Noa Argamani）。

諾雅在參與音樂祭活動期間遭哈馬斯武裝分子綁架，遭擄過程被拍下放到網路上後也掀起軒然大波，畫面可以看到諾雅被數名男子用摩托車載走，一邊發出淒厲的尖叫及哭喊；在北京出生、母親是華人的諾雅被認為已遭哈馬斯武裝分子劫持到加沙，以色列駐中使館則表示將繼續動員當地人力協尋。

▲25歲的以色列女學生諾雅遭哈馬斯分子綁架。（圖／擷取自X影片）
▲25歲的以色列女學生諾雅遭哈馬斯分子綁架。（圖／擷取自X影片）

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