以巴戰火延燒無辜外國平民！美國務院稱9人喪生　泰總理下令撤僑

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨稱白宮已經收到情資，確認有美國公民在以巴衝突中死亡或被擄為人質，而詳細數字則是由國務院發言人米勒（Matthew Miller）在今日公布，米勒表示這次襲擊行動造成至少9名美國人死亡，數字可能隨著後續更全面統計而出現變化；為此，美國國防部也已經下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。
泰國外交部也證實，突襲事件導致12名泰國公民身亡、8人受傷，另有11名泰國人遭俘虜。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）則在譴責哈馬斯的行為後，下令泰國皇家空軍和民航機待命準備撤僑，由於在以色列工作的泰國人多達3萬，其中約有5000人居住在衝突地區，因此直到現在仍有1千多名泰國公民在以色列等待撤離。
中國媒體《羊城晚報》也在今日引述以色列中華商會一名內部人員消息，稱根據統計至少有3名中國人在以色列中彈、4名中國人處於失聯狀態，失聯的包含此前備受關注的25歲、中以混血女子諾雅（Noa Argamani）。
諾雅在參與音樂祭活動期間遭哈馬斯武裝分子綁架，遭擄過程被拍下放到網路上後也掀起軒然大波，畫面可以看到諾雅被數名男子用摩托車載走，一邊發出淒厲的尖叫及哭喊；在北京出生、母親是華人的諾雅被認為已遭哈馬斯武裝分子劫持到加沙，以色列駐中使館則表示將繼續動員當地人力協尋。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。