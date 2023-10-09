蕭煌奇地獄哏又來了！笑曝最近換車　都騎重機上班

歷經3年疫情沉澱，出道37年的磁嗓天后COCO范怡文於今（9）日舉辦「把自己寵壞」演唱會，演唱會上還特別邀請蕭煌奇擔任嘉賓，而蕭煌奇再度展現「地獄哏」幽默感，笑說：「最近在騎重機，大家等等一起坐重機回家。」
記者吳雨婕／綜合報導
蕭煌奇一登台，就笑說演唱會場地外都在塞車，「我就換一台車，我最近騎重機，我那個重機停在門口，大家等等一起坐重機回去。」范怡文分享過去與蕭煌奇邀歌的趣事，她笑說，當時蕭煌奇透露自己是她的歌迷，不然他可能不會答應幫范怡文寫歌，蕭煌奇一聽，竟忍不住再度開玩笑的說：「妳跟我邀歌，妳來我家，我也看不見妳。」
蕭煌奇直言當年覺得范怡文很嚴肅，又加上范怡文是處女座，「我只是幫她寫歌，沒有幫她製作音樂。」而擔任嘉賓的蕭煌奇，大方表示反正他人已經來了，要就唱好唱滿，因此對歌迷說：「直接點歌吧！（我）直接唱，我不需要譜，所有歌詞都在我的腦海裡。」
范怡文在今年生日終於把兩件想了好久的事情完成，第一件就是出新歌〈把自己寵壞〉，第二件就是要辦一場依照自己想要的規格和型態的個人演唱會，她開心表示：「雖然不會是絕後，但絕對是空前的！」她在生日當天許下三個願望，第一個心願是希望大家都會喜歡她的新歌，並且真的要「把自己寵壞」，第二個心願就是大家10月9日都能來聽「把自己寵壞」的演唱會，最後第三個願望就是祝福她自己和所有的好朋友們都健康、平安、幸福，范怡文笑說：「只有把自己寵壞才是真的，不是一直在打歌，是真心的覺得如此。」