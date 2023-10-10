杭州亞運／日本排球混血帥哥高橋慶帆爆紅！盤點亞運天菜運動員
杭州亞運雖然在8日正式落幕，不過這屆亞運會還是有不少「男神」跟高顏值美女，《NOWnews今日新聞》也在亞運過後一起盤點這些超帥運動員的小檔案，並且深入了解這些運動員的背景，包括日本、韓國、台灣、中國等各國運動員都入選。
記者吳政紘/綜合報導
本屆杭州亞運共有40個大項、61個分項、481個小項，共有破萬運動員參與，而且採用「綠色亞運」的概念，不施放煙火，強調「以情動人」，而這些運動員，看了真的會讓人也「動情」。
1.日本混血「男神」高橋慶帆
身高193公分的高橋慶帆，畢業於習志野高校，19歲的年紀就讀名校法政大學，第一次入選亞運日本隊，就獲得大批粉絲青睞。
高橋慶帆跟哥哥都曾入選日本隊，他也是是伊朗、日本混血，俊俏的臉龐酷似日本演員橫濱流星，也有中國網友認為他像帥哥「生田斗真」，是法政大學的王牌主攻手。
高橋其實喜歡足球，但他的身高在排球來說剛剛好，名字中「慶帆」是取自波斯語「世界」的意思，也算是「排球界的達比修」。
高橋慶帆 小檔案
出生：2003年10月13日（19歲）
身高：193公分
2.台灣蝶王、泳池王子 王冠閎
「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，先是放棄100公尺蝶式比賽，但最後仍在男子蝶式200公尺奪銀，是台灣史上第三位在亞運奪銀的選手，而這也是中華游泳代表隊，睽違25年來，首面獎牌。
王冠閎出色的外型及身材，讓他吸引許多粉絲，尤其他的身高175公分，體重67公斤，是標準的身材，能夠在亞運奪銀，已經是相當不簡單。
王冠閎 小檔案
出生：2002年1月23日（21歲）
身高：175公分
3.日本國腳21歲帥哥西川潤
西川潤是日本J聯盟鳥栖砂岩中場大將，在這次日本U22代表隊中，擔任主控大任，在球隊也都是先發角色。
西川潤 小檔案
出生：2002年2月21日（21歲）
身高：180公分
4.中國高顏值游泳男神 汪順
汪順在這屆亞運會也圈粉不少，韓國、中國粉絲都十分注意他的一舉一動，就連日本也有粉絲告白，29歲的汪順在混合式100公尺、200公尺、40公尺等都很活躍，拿下3面金牌，總計5面獎牌。
汪順小檔案
出生：1994年2月11日（29歲）
身高：191公分
5.韓國排球界「金秀賢」男神林成振
林成振在韓國排球界是超級新星，外型跟「來自星星的你」主角金秀賢一樣帥氣，還擁有韓劇般明星的氣質。可怕的是，他竟然擁有88萬粉絲追蹤，可說是「世界級」男排巨星。
林成振小檔案
出生：1999年1月11日（24歲）
身高：195公分