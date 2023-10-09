以色列全面關閉約旦河西岸！加薩恐陷人道危機　當地民眾搶買燃料

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在全面圍困命令下達後，以色列能源部長卡茲（Israel Katz）下令切斷對加薩的供水，同時約旦河西岸也遭全面封鎖，許多地點被設立了新的軍事檢查站。巴勒斯坦飛地加薩走廊人口稠密，擁有230萬居民，其中80%本就仰賴國際援助，在以巴衝突下的這次封鎖也將導致局勢更加緊張。
加薩走廊每年約有10%的用水來自以色列，在不久後燃料將全數被封鎖的眼下，大批民眾只能前往當地加油站搶購最後的燃料，有居民向《BBC》抱怨「『為了特定人群的行為懲罰所有人』，這就是以色列數十年間都使用這種政策」，另一名地方導遊則說數十年間他們也已經見過城鎮入口被鐵門、水泥塊和土堆封鎖的情況。
當地居民以罷工行動作為針對以色列政府對加薩地區大規模軍事行動的抗議，但更讓他們擔心的是接下來的糧食、供水與能源封鎖將對生活造成嚴重影響。根據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）發言人里法伊表示，該機構預先將基本民生物資與糧食放置在聯合國學校和避難所，但他們評估最多只能容納15萬名流離失所者，而在以色列過去十多年來對加薩地區的封鎖下，物資仍是相當匱乏。
巴勒斯坦衛生部週一也表示，受到以色列持續空襲，加薩拜特哈農地區唯一仍在運作的醫院的服務已暫停。
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