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以色列全面關閉約旦河西岸！加薩恐陷人道危機　當地民眾搶買燃料

▲以色列下令全面圍困由巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯執政的加薩走廊，糧食、水電與醫藥等民生物資將出現短缺，恐造成新一波人道危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列下令全面圍困由巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯執政的加薩走廊，糧食、水電與醫藥等民生物資將出現短缺，恐造成新一波人道危機。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯激烈交戰，戰事至今進入第三天，雙方超過1100人死亡、逾4000人受傷，大量平民遭捲入被俘為人質甚至殺害，在以色列軍方對加薩走廊大規模空襲後，雙方衝突恐持續升級。以色列稍早宣布將全面封鎖約旦河西岸，並在加薩地區切斷水電、燃料與糧食後援，這令約旦河西岸的居民與商家紛紛搶購燃料，新一波人道危機恐在該區域爆發。

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以色列國防軍在週一（9）進行大規模反擊，火力集中在由哈馬斯執政的加薩走廊地區，從8日起的連夜空襲與投彈過後，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）稱「被哈馬斯民兵滲透的加薩走廊周邊社區也都已奪回」，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也宣布對加薩實施「全面圍困」，稱電力、食品、燃料與供水都將被切斷。

▲以巴衝突戰事進入第三天，以色列朝加薩走廊徹夜發動多波空襲造成重大打擊，以軍稱奪回該地區掌控權。圖為巴勒斯坦人從加薩地區建築物廢墟中移出一具屍體。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突戰事進入第三天，以色列朝加薩走廊徹夜發動多波空襲造成重大打擊，以軍稱奪回該地區掌控權。圖為巴勒斯坦人從加薩地區建築物廢墟中移出一具屍體。（圖／美聯社／達志影像）
在全面圍困命令下達後，以色列能源部長卡茲（Israel Katz）下令切斷對加薩的供水，同時約旦河西岸也遭全面封鎖，許多地點被設立了新的軍事檢查站。巴勒斯坦飛地加薩走廊人口稠密，擁有230萬居民，其中80%本就仰賴國際援助，在以巴衝突下的這次封鎖也將導致局勢更加緊張。

加薩走廊每年約有10%的用水來自以色列，在不久後燃料將全數被封鎖的眼下，大批民眾只能前往當地加油站搶購最後的燃料，有居民向《BBC》抱怨「『為了特定人群的行為懲罰所有人』，這就是以色列數十年間都使用這種政策」，另一名地方導遊則說數十年間他們也已經見過城鎮入口被鐵門、水泥塊和土堆封鎖的情況。

當地居民以罷工行動作為針對以色列政府對加薩地區大規模軍事行動的抗議，但更讓他們擔心的是接下來的糧食、供水與能源封鎖將對生活造成嚴重影響。根據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）發言人里法伊表示，該機構預先將基本民生物資與糧食放置在聯合國學校和避難所，但他們評估最多只能容納15萬名流離失所者，而在以色列過去十多年來對加薩地區的封鎖下，物資仍是相當匱乏。

巴勒斯坦衛生部週一也表示，受到以色列持續空襲，加薩拜特哈農地區唯一仍在運作的醫院的服務已暫停。
 

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