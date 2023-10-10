哈馬斯俘虜大批人質喊談判！納坦雅胡「曾答應換囚」遭翻舊帳挨批

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IDF發言人哈加里（Daniel Hagari）少將週一（9日）宣布，發起突襲的哈馬斯軍事指揮官辛瓦（Yahya Sinwar）已遭轟炸身亡；納坦雅胡則在前往以色列南部邊境向當地市長發表講話時表示，以色列如今採取的應對措施將「改變中東」。
以巴衝突期間，哈馬斯除了俘虜士兵作為人質外，也刻意劫持婦孺、老人的做法受到國際高度關注，甚至有不少美國、泰國公民據信也被俘至加薩地區，哈馬斯也在卡達官員居間斡旋下公開示意有換俘的意願。《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）週一刊登的一篇評論中提到，哈馬斯組織在這次戰事大量綁架平民的局面，必須由以色列總理納坦雅胡負責，正是因為他推翻前朝「不與哈馬斯談判」的政策，這才導致「人質勒索外交」的後果發生。
2011年，時任以色列總理的納坦雅胡與哈馬斯組織達成了換囚談判，他以1027名巴勒斯坦裔囚犯換取以色列士兵沙利特（Gilad Shalit）的人身自由。彼時，沙利特已從加薩邊境被哈馬斯綁架拘禁超過五年，在媒體與民意輿論關切的風向下，一向作風硬派、極右路線的納坦雅胡最終也決定通過這個「千囚換一人」的這起換俘案。
在這些獲釋的囚犯當中，有不少重刑犯是被判無期徒刑，當時估計這批犯人共背負著殺害569名以色列人的罪行，其中獲釋的一名巴勒斯坦囚犯，甚至就是日後發動突襲的哈馬斯軍事指揮官辛瓦，如今這起沙利特換囚案也再度與納坦雅胡的決策能力共同被放大檢視。
《耶路撒冷郵報》刊登的評論提到，正是當時這起案例導致哈馬斯做出「人質勒索能繼續得逞」的判斷，導致現在有大批以色列的老弱婦孺遭綁。
目前以色列當局對於人質問題也相當苦惱，首先是當局目前也根本尚未查清被綁架至加薩地區的平民確切數字，儘管當局已經承諾要在48小時內清查所有失蹤者；其次，就算有卡達與美國合作居間斡旋，這場從7日晚間就開始積極進行的換囚談判，因為以巴雙方都拒絕讓步，至今遲遲沒有取得進展，哈馬斯當局9日更聲稱，以色列對加薩地區採取的大規模空襲炸死4名他們俘虜的以色列人。
《路透社》也提到，以色列發起的這場空襲確實讓調停工作變得困難，但要求匿名的埃及消息人士表示，埃及當局在敦促以色列保持克制的同時，也在呼籲哈馬斯確保人質安全，以保留緩和局勢的可能性；中東媒體界與專家們則同樣表達了調停困難的擔憂，他們害怕以色列當局會受到搶回人質與報復性攻擊的雙重壓力下，採取以推翻哈馬斯政權為目的的進攻作戰，這恐怕將造成比現在戰事規模還要大的連鎖效應。
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