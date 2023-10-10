亞運舉重／郭婞淳拚金牌2連霸！北韓怪物金日景無緣出戰巴黎奧運

亞運專題／失落的黃金世代　射箭、射擊傳統奪牌項目成績不如預期

▲台灣射擊好手楊昆弼在杭州賽事男子不定向飛靶項目，提前在資格賽出局，相較上一屆一金一銀成績有落差。（圖／中華奧會提供）
▲台灣射擊好手楊昆弼在杭州賽事男子不定向飛靶項目，提前在資格賽出局，相較上一屆一金一銀成績有落差。（圖／中華奧會提供）

特派記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運在10月8日結束所有賽程，並在晚上完成閉幕式，本屆亞運金牌數追平隊史最佳，但台北世大運孕育出的黃金世代，這次成績大部分呈現下滑的情況，對於即將在明年到來的東京奧運來說，將是一個警訊。

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本屆中華隊19金20銀28銅，共獲得67面將牌，追平1998年曼谷亞運19金的隊史紀錄，雖然划艇、電競、圍棋等新興項目發揮出色，柔道和滑輪溜冰也保持好成績，但射箭、射擊、舉重、跆拳道等傳統項目發揮不理想。

這次亞運代表團的選手，有不少人都是2017年台北市大運的奪牌班底，而且許多仍保有金牌實力，包括郭婞淳、戴資穎、跆拳道代表隊、楊昆弼、林穎欣／呂紹全、湯智鈞、雷千瑩、魏均珩等人，然而其中僅有李智凱一人完成連霸，其他選手不是飽受傷病、就是面臨傷病下滑，本屆成績都差強人意。

身為中華隊在東奧週期最穩的金牌保證，郭婞淳個人保有多項世界舉重記錄，但今年她受到傷病困少，早在亞運前的國訓媒體日上就表示過自己腰傷未癒，現在仍在積極復健中，連教練林敬能都坦言：「本屆亞運並不樂觀。」

除此之外，郭婞淳還面臨朝鮮金日景的強勢挑戰，這位實力強勁的好手本屆亞運抓舉111公斤，創造該項目世界紀錄、亞洲紀錄、亞運會紀錄、世界青年紀錄和亞洲青年紀錄，同時也以總和246公斤（世界紀錄為郭婞淳的247公斤）再破世界青年紀錄、亞洲青年、亞運會等3項紀錄，合計打破11項紀錄。即使郭婞淳能在下一屆奧運找回狀態，但面臨金日景以及中國大陸羅詩芳的挑戰，恐怕也不會太輕鬆。

跆拳道代表隊方面，近年面臨各量級換血及競爭變強的問題，品勢項目有多位好手退役，人才有些斷層；至於對打方面，上一屆拿下金牌的蘇柏亞這次也沒選上，雖然2女將羅嘉翎和林唯均雙雙摘下銀牌，但在杭州沒有金牌產生，與國人的期待有所落差。

除了人才養成問題之外，跆拳道項目的環境也發生變化，這些年已非是由亞洲獨霸，不僅僅是台灣，霸主韓國面對中亞、西亞等國的挑戰，奪金已非如昔日那般有如探囊取物。未來克服這方面的劣勢，可能是台、韓、中等東亞國家需要去探討的。

而相較於上述項目多少有些非戰之罪，本屆射擊和射箭的成績則是真的不理想，楊昆弼上一屆賽會拿下一金一銀，本屆在男子不定向飛靶賽事提前在資格賽出局；呂紹全和林穎欣上一屆亞運攜手參加10公尺空氣步槍混合團體賽，決賽以494.1分奪得金牌，這次也在資格賽提前出局，衛冕失敗。選手狀態難免有高低起伏，但整個項目的表現集體下滑，或許就是到了需要通盤檢討的時候了。

巴黎奧運即將到來，雖然本屆有不少新興項目寫下佳績，滑輪溜冰的表現讓人振奮，但這些運動不少並未列入奧運賽事之中。因此若要在巴黎取得好成績，仍然需要過去固有項目回暖，盡快找回競爭力。

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