亞運專題／失落的黃金世代　射箭、射擊傳統奪牌項目成績不如預期

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這次亞運代表團的選手，有不少人都是2017年台北市大運的奪牌班底，而且許多仍保有金牌實力，包括郭婞淳、戴資穎、跆拳道代表隊、楊昆弼、林穎欣／呂紹全、湯智鈞、雷千瑩、魏均珩等人，然而其中僅有李智凱一人完成連霸，其他選手不是飽受傷病、就是面臨傷病下滑，本屆成績都差強人意。
身為中華隊在東奧週期最穩的金牌保證，郭婞淳個人保有多項世界舉重記錄，但今年她受到傷病困少，早在亞運前的國訓媒體日上就表示過自己腰傷未癒，現在仍在積極復健中，連教練林敬能都坦言：「本屆亞運並不樂觀。」
除此之外，郭婞淳還面臨朝鮮金日景的強勢挑戰，這位實力強勁的好手本屆亞運抓舉111公斤，創造該項目世界紀錄、亞洲紀錄、亞運會紀錄、世界青年紀錄和亞洲青年紀錄，同時也以總和246公斤（世界紀錄為郭婞淳的247公斤）再破世界青年紀錄、亞洲青年、亞運會等3項紀錄，合計打破11項紀錄。即使郭婞淳能在下一屆奧運找回狀態，但面臨金日景以及中國大陸羅詩芳的挑戰，恐怕也不會太輕鬆。
跆拳道代表隊方面，近年面臨各量級換血及競爭變強的問題，品勢項目有多位好手退役，人才有些斷層；至於對打方面，上一屆拿下金牌的蘇柏亞這次也沒選上，雖然2女將羅嘉翎和林唯均雙雙摘下銀牌，但在杭州沒有金牌產生，與國人的期待有所落差。
除了人才養成問題之外，跆拳道項目的環境也發生變化，這些年已非是由亞洲獨霸，不僅僅是台灣，霸主韓國面對中亞、西亞等國的挑戰，奪金已非如昔日那般有如探囊取物。未來克服這方面的劣勢，可能是台、韓、中等東亞國家需要去探討的。
而相較於上述項目多少有些非戰之罪，本屆射擊和射箭的成績則是真的不理想，楊昆弼上一屆賽會拿下一金一銀，本屆在男子不定向飛靶賽事提前在資格賽出局；呂紹全和林穎欣上一屆亞運攜手參加10公尺空氣步槍混合團體賽，決賽以494.1分奪得金牌，這次也在資格賽提前出局，衛冕失敗。選手狀態難免有高低起伏，但整個項目的表現集體下滑，或許就是到了需要通盤檢討的時候了。
巴黎奧運即將到來，雖然本屆有不少新興項目寫下佳績，滑輪溜冰的表現讓人振奮，但這些運動不少並未列入奧運賽事之中。因此若要在巴黎取得好成績，仍然需要過去固有項目回暖，盡快找回競爭力。
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